Amero Exchange, una fintech que empodera a los desbancarizados

  • Hoy
Amero Exchange, una fintech que empodera a los desbancarizados

La tecnología ha facilitado el acceso a servicios financieros desde diferentes partes del mundo. Un ejemplo de ello es Amero Exchange, una fintech que opera en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, ofreciendo servicios de remesas, apertura de cuentas bancarias virtuales, tarjetas de crédito, entre otros.

De acuerdo con Rafael Rodríguez, director ejecutivo y cofundador de Amero Exchange, los productos y servicios que ofrecen están relacionados con las licencias y regulaciones de los países donde operan. En el caso de República Dominicana, su servicio principal es la gestión de remesas, la cual realizan en alianza con MoneyGram.

Es una plataforma de pagos basada en stablecoins, diseñada para toda Latinoamérica, que facilita los pagos transfronterizos con acceso en tiempo real, reduciendo drásticamente las comisiones y eliminando intermediarios innecesarios.

Según Rodríguez, la fintech opera mediante el uso de tecnología blockchain y cuenta con alianzas estratégicas con empresas como Circle, MoneyGram y Mastercard. “Somos una empresa de tecnología que no custodia el dinero de los usuarios, sino que les permite ser dueños de sus propios fondos”, explicó Francisco Roa, director de Operaciones de Amero Exchange, quien resaltó que Amero conecta el mundo físico con el digital.

Uno de sus principales servicios es la apertura de cuentas bancarias virtuales en Estados Unidos, lo que permite a freelancers, creadores de contenido y emprendedores recibir pagos internacionales sin necesidad de tener un número de seguro social ni viajar al extranjero. Asimismo, permite enviar y recibir remesas a través de MoneyGram con una comisión inferior al 3 %, mucho más baja que la de servicios tradicionales.

La misión de Amero Exchange es clara: empoderar a los desbancarizados. Según datos compartidos por sus representantes, en América Latina cerca del 49 % de la población no tiene acceso a servicios bancarios. Amero facilita la inclusión financiera mediante una plataforma intuitiva, validación de identidad digital y soluciones como tarjetas de crédito virtuales (disponibles actualmente en México y Colombia).

Además, permite a los usuarios recibir pagos de plataformas como PayPal, Airbnb, YouTube o TikTok, convertirlos a USD Coin (USDC), una moneda digital estable respaldada uno a uno con el dólar, y luego utilizarlos en pagos cotidianos o retirarlos en efectivo. La empresa utiliza redes blockchain como Stellar y Matic para ofrecer transacciones seguras, rápidas y de bajo costo.

“Estamos democratizando el acceso al sistema financiero digital”, afirmó Roa, al señalar que es necesario educar a las personas para mejorar su manejo financiero.

Amero Exchange ha sido reconocida en diversos premios internacionales del ecosistema fintech y trabaja para seguir expandiendo su portafolio en República Dominicana, incluyendo la emisión de tarjetas físicas prepago y créditos simples.

Actualmente, cualquier persona mayor de edad con documentos en regla puede abrir una cuenta en Amero Exchange. La empresa hace énfasis en su interés por apoyar a emprendedores digitales y profesionales que venden sus servicios al exterior y que necesitan una solución eficiente y legal para recibir pagos en dólares.

Sus ejecutivos aseguran que, como fintech, creen que la economía digital es el futuro y que las personas deben adaptarse desde ahora. “Nuestro rol es hacer ese camino más fácil, más seguro y más transparente”.

Lo que discutieron el ministro de Hacienda y el CONEP durante el encuentro de hoy
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Amero Exchange, una fintech que empodera a los desbancarizados
Amero Exchange, una fintech que empodera a los desbancarizados
13 agosto, 2025
El auge fintech en Latinoamérica: claves para un crecimiento sostenible y rentable
El auge fintech en Latinoamérica: claves para un crecimiento sostenible y rentable
6 julio, 2025
Fintech firma pacto con Univisión
Fintech firma pacto con Univisión
25 junio, 2025
ProCompetencia investiga dos casos, uno de colusión
ProCompetencia investiga dos casos, uno de colusión
31 enero, 2025
Revelan retos de fintech de seguro
Revelan retos de fintech de seguro
22 mayo, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

La gracia de vivir

La gracia de vivir

Pesqueira levantó a la Abadina

Pesqueira levantó a la Abadina

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo