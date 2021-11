Amplían plazo de inscripciones para programa de formación gratuito para latinoamericanos

Las inscripciones para Oracle ONE – que busca contribuir con la creación de oportunidades, la formación de futuros profesionales y con el desarrollo social en los países latinoamericanos – se extenderán hasta el día 30 de noviembre y pueden realizarse a través de https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education. República Dominicana cuenta con 560 cupos de capacitación disponibles en el año y para inscribirse, el participante debe completar un formulario en línea teniendo en cuenta requisitos importantes que los acrediten para ser parte de ONE. Algunos de estos son ser mayor de 18 años y no tener acceso a educación pagada.

El programa ONE –Oracle Next Education- es una plataforma con cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas dentro de una red empresarial que estará abierta a generar oportunidades de trabajo a los egresados de ONE, en la que los estudiantes participarán por 6 meses. ONE incluye más de 330 horas de cursos que deben ser completados en seis meses, entre los que se encuentran lógica de programación, Java Jr, front-end y emprendimiento.

El pronóstico de crecimiento en la industria de tecnologías de la información en América Latina es del 8% este año. Dado este número, existe una brecha de personas calificadas para realizar las funciones más diversas. Como parte integral de la promoción de la educación, ONE es una herramienta que puede colaborar en este sentido. En total, más de 40.000 estudiantes podrán graduarse de ONE al final del año fiscal de Oracle, mayo de 2022.