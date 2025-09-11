Ana Bélgica Güichardo pide un CDP que sea transparente y útil

El reciente proceso electoral del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) volvió a colocar al gremio en el centro de la conversación pública. Las tensiones internas, sumadas a la baja participación, dejaron en evidencia las fragilidades de una institución que debería ser referente de credibilidad y unidad.

Para la académica y periodista Ana Bélgica Güichardo, el momento es decisivo: “el CDP está en un momento muy delicado, porque se requiere que todos los organismos de un país funcionen hacia el bien colectivo”.

Subraya que el Colegio debe ser un espacio de liderazgo social y político, con capacidad de orientar a la ciudadanía. “Cuando ves un gremio esperas que genere liderazgo, que tenga un activismo social e institucional que marque el rumbo hacia dónde debe dirigirse el país”.

Apatía juvenil

La maestra insiste en que no basta con la acción de la directiva: los propios periodistas deben recuperar la vida gremial. Señala que muchos líderes de opinión se han distanciado del CDP, y los jóvenes muestran apatía. “Hay una satanización a los gremios que viene de la globalización y el neoliberalismo. Ese sistema individualiza y desestimula la agrupación”.

Frente a ese panorama, plantea la necesidad de convocar a la clase periodística a integrarse y ejercer veeduría sobre la gestión. La transparencia en las finanzas, los planes ejecutivos y los proyectos sería un paso para recuperar la confianza. “Nos gustaría ver qué es lo que van a hacer en la totalidad de su mandato”, afirma.

Belgica Guichardo

Salarios y pacto

Güichardo observa con “envidia sana” cómo en otros países los gremios han logrado pactos salariales que garantizan mínimos para reporteros, fotógrafos o camarógrafos. “Eso es importantísimo para el desarrollo de una profesión”, recalca. La ausencia de estas conquistas en el país empuja a muchos a dejar las redacciones.

El auge de los medios digitales abre un desafío, pero también oportunidades. “No lo veo como amenaza, sino como posibilidad de potenciar proyectos con credibilidad”, señala. El gran activo, insiste, sigue siendo la confianza: “el intangible de los medios siempre va a ser la credibilidad, y hay que conservarla en los tradicionales y ganarla en los digitales”.

Publicidad oficial

Ese ideal choca con la dependencia de la publicidad estatal. “Cuando un medio digital depende de la publicidad del Gobierno no tiene independencia. Es lamentable que desde el propio Estado se fomente esa dependencia”, advierte.

Recuerda que en otros países existen leyes que regulan la distribución de la publicidad oficial con criterios básicos de equidad y transparencia. “Aquí vemos sumas exorbitantes en páginas web sin tráfico, mientras medios serios reciben poco. El CDP debe aportar a este debate y ejercer veeduría”.

Salud y bienestar

Para la académica, otro eje urgente es la salud de los periodistas, pues la impronta de estar “todo el tiempo activos” genera consecuencias visibles. El nivel de estrés, explica, se traduce en trastornos que terminan afectando la calidad de vida y del trabajo. De ahí que el CDP debería promover programas de prevención, espacios de relajación y actividades lúdicas que permitan manejar la presión. “El colegio puede generar campañas y espacios de apoyo para concientizar a los periodistas de las enfermedades propias de la profesión”, sostiene.

Ética y formación

La ética periodística es otra preocupación. “Vemos como normal que un periodista cubra la misma institución del Estado donde trabaja, pero en todos los tratados de ética eso es incorrecto”, subraya.

Aunque reconoce que la formación formal corresponde a las universidades, propone que el Colegio promueva debates críticos y mantenga alianzas con la academia. Para ella, el CDP debe ser catalizador de la discusión ética y espacio de actualización profesional.

Güichardo subraya que el CDP debe asumir como misión prioritaria la defensa de la democracia. “Somos los garantes de la democracia y muchas veces nos vemos como parte de la noticia. El Colegio puede tener una voz que incida en políticas públicas y en el bienestar de los periodistas”.

En su visión, la defensa gremial no se limita a reivindicaciones laborales. Si el CDP fortalece la independencia de los medios y exige transparencia en la publicidad estatal, también garantiza que la ciudadanía reciba información veraz y pueda tomar decisiones libres.

Mirada al futuro

De cara a diez años, imagina un Colegio renovado, capaz de cambiar la percepción pública sobre los medios y distinguir con claridad entre periodistas y no periodistas. “Sueño con un CDP que fomente nuevas estrategias de incidencia y sea visto como un ente de garantías públicas”.

Al concluir, envía un mensaje a la nueva directiva y a la membresía: “animo a que desarrollen un plan estratégico bueno para la sociedad y para el periodista. Este es un momento de renovación y de liderazgo que puede ayudar a que la sociedad cambie”.

Ana Bélgica también proyecta un CDP fortalecido como referente regional, al nivel de otros gremios de América Latina, donde las asociaciones profesionales son actores centrales en los debates sobre libertad de expresión y políticas públicas. Para ella, ese horizonte no es utopía, sino una meta posible si la nueva directiva logra unir a los periodistas, transparentar su gestión y abrirse a los desafíos del presente.