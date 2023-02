Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios 

La cantante Ana Gabriel dio a conocer que próximamente abandonará los escenarios, luego de que tuvo una confrontación con su público en un concierto que dio el pasado sábado 26 de febrero en Los Ángeles, California.

“Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derechos a disfrutar a mi familia de otra manera. Se han estado especulando muchas cosas”, expresó la intérprete de canciones como Simplemente amigos y No te hago falta.

Dichas palabras las habría pronunciado la sinaloense en su presentación en el KIA Forum de Inglewood, luego de que un fan la confrontara por convocar a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que tuvo lugar este domingo en la capital de México y otras ciudades.

“Salí con todo para darlo todo y quise hablar de la marcha que mañana habrá en México por la ciudadanía y defender al INE, el árbitro de las elecciones, pero salió alguien y me desequilibró emocionalmente. No pude con ello, después comprendí mi error y lo hecho, hecho está”, reveló la artista.

Ana Gabriel (Fuente externa)

Tras dicha confrontación, la cual catalogó como una “falta de respeto”, María Guadalupe Araujo Yong —el cual es su nombre real— anunció el cese de su carrera artística luego de 48 años. Sin embargo, aclaró no tener una fecha para retirarse, puede puede ser en un año o dos. “No puede decirles, no sé cuando. Puede ser el año que viene, puede ser en dos años”.

El anuncio de su próximo retiro tuvo lugar junto a diversos mensajes en su cuenta de Twitter, los cuales desconcertaron a sus fans.

“A pesar de que hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”, redactó la cantante de 67 años.

No obstante, acusó que no puede aceptar faltas de respeto por parte del público, sin precisar qué fue lo que ocurrió durante el evento. “Lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones, así mismo pido disculpas al públicas que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va a llenar el alma de amor, quiero decirles”, continuó la cantautora.

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pic.twitter.com/56QXC6L5x3 — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023

En ese sentido, diversos medios dieron a conocer que la Diva de América fue abucheada durante su concierto, así como que algunos miembros del públicos le hicieron reclamaciones por hablar demasiado entre canciones y ponerse a platicar con la audiencia en lugar de continuar con el programa musical. No obstante, dicha información no fue verificada.

Pese a anunciar su retiro, la cantante aún tiene diversos shows programados, así como una gira por Europa. Es en ese sentido que la originaria de Guamúchil aseguró que todavía no es momento de despedirse, aunque sí está en sus planes. “No voy a dejar los escenarios aún, algún día lo haré pero lo dije claro, puede ser en un año o en dos, no lo sé”.

Además, en respuestas a sus seguidores a través de Twitter aclaró que durante el evento se desconcertó y ese fue el porqué de sus declaraciones; sin embargo, “ya estoy bien”, explicó a una fan.

En tanto, a través de la misma red social continuó haciendo públicas sus consideraciones políticas con respecto a la reforma en material electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador, conocido como “Plan B”, mientras que también compartió fotografías de las diversas movilizaciones que tuvieron lugar en el país.