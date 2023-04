A sólo dos días de presentarse en el Estadio Olímpico, los fanáticos de la cantante Ana Gabriel dicen estar contando las horas para estar en vivo en su concierto.

Así lo informaron a través de las distintas redes sociales.

¨ Contando los días¨, ¨ Esperando el sábado por hora¨, ¨ Allá nos vemos¨, ¨ Yo ya estoy que no duermo contando las horas y los días a que llegue el martes¨, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Mientras, que otros han aprovechado la ocasión para quejarse de que ya no hay boletas a la venta, y acusan al mercado negro de acapararlas todas.

¨La locura de las boletas¨, ¨Muchos nos quedamos sin boletas¨, ¨ Me quede por culpa del mercado negro¨, ¨Ya veremos al mercado negro con más boletas que ustedes mismo¨, postearon los usuarios.

Lee más: Nathalie Hazim abrirá conciertos de Ana Gabriel

Los tres «sold outs» en RD

Ana Gabriel, La Luna de América, ha logrado agotar las boletas de los tres conciertos a su regreso a República Dominicana.

SD Concerts y PAV Events empresas a cargo de la producción del espectáculo, indican que la tercera función se vendió por completo en menos de una hora.

El público de República Dominicana, ha demostrado a la artista el amor por su música al agotar tres funciones.

Ana Gabriel

El pueblo espera por este show llenos de emoción este próximo 29 y 30 de abril y 2 de mayo en el Palacio de los Deportes.

Ana Gabriel en sus redes sociales compartió el siguiente mensaje de agradecimiento: “Me dieron la gran noticia que la tercera fecha de República Dominicana, Santo Domingo esta Sold Out y solo me queda decir gracias, no importa que todo lo que pueda comentar o decir con estas tres fechas sellamos un pacto de Amor…”

Ana Gabriel conquistará el escenario del Palacio de los Deportes con dos funciones este próximo 29 y 30 de abril y 2 de mayo del 2023.