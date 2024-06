Ana Karina Ramos afirma tres ángeles cuidaban de ella cuando estaba en cañada de Pedro Brand

Ana Karina Ramos, la joven hallada con una herida de arma de fuego y múltiples lesiones en su cuerpo a principio del corriente mes en una cañada de Pedro Brand, narró este miércoles que tres ángeles cuidaban de ella cuando se encontraba agonizando en un lugar.

«Yo siempre he sido una niña de fe. Ahí yo no estaba sola, tenía tres ángeles que me daban a tomar como si fuera un jugo de caña», dijo Ramos, quien agregó que nunca sintió hambre, frío o sueño, ni tampoco perdió el conocimiento.

«Es algo frustrante, que uno no está esperando», añadió la fémina ante miembros de la prensa, tras recibir este miércoles el alta médica.

Asimismo, Ana Karina Ramos manifestó su agradecimiento a Dios y al personal del hospital Vinicio Calventi que le asistió, por salvarle la vida.

«Dios me dio una oportunidad, y la verdad que me siento sumamente agradecida», expresó.

Además, aseguró desconocer a su victimario, el vigilante privado Eduardo Antonio Guerra García, así como los motivos de la agresión en su contra.

«A él yo no lo conocía. Yo estaba tomando en un colmado y parece que él me dio algo en la bebida para poder aprovecharse, pero gracias a Dios estoy viva», pronunció la joven.

