Ana Karina Ramos permanece en hospital porque vive «en condiciones infrahumanas»

A pesar de que ayer miércoles recibió el alta médica, la joven Ana Karina Ramos, hallada agonizando a principio del corriente mes en una cañada de Pedro Brand, permanece en el Hospital Dr. Vinicio Calventi, ubicado en Los Alcarrizos.

Doctor José Alfaro, director el Hospital Dr. Vinicio Calventi.

La información fue confirmada a la redacción del Hoy Digital por el doctor José Alfaro, director del centro de salud, quien indicó que la paciente está allí «por motivos humanitarios, ya que las condiciones de donde ella reside son infrahumanas».

«Vive en una casita que se está cayendo, sin sanitario, sin agua ni nada (…) No es que no esté de alta, sino que seguirá aquí cuidándose hasta que consiga un lugar apropiado«, dijo el galano en conversación con periodistas de este medio.

«Todo lo que se ha hecho por ella no lo vamos a dejar tumbar por sacarla del hospital. Prefiero tenerla aquí los días que sean, hasta que consiga un lugar apropiado para estar», agregó Alfaro.

Cuidada por tres ángeles

Ana Karina Ramos narró que tres ángeles cuidaron de ella durante los días que pasó moribunda en la cañada, y agregó que nunca sintió hambre, frío, sueño, ni tampoco perdió el conocimiento.

“Yo siempre he sido una niña de fe, nunca estuve sola, tenía tres ángeles que no les podía ver la cara porque la luz era muy blanca, pero les veía las manos y las batas blancas y me daban a tomar como si fuera un jugo de caña”, manifestó Ramos.

«Es algo frustrante, que uno no está esperando», añadió la fémina ante miembros de la prensa.

Asimismo, Ana Karina Ramos manifestó su agradecimiento a Dios y al personal del hospital Vinicio Calventi que le asistió, por salvarle la vida.

«Dios me dio una oportunidad, y la verdad que me siento sumamente agradecida», expresó.

Además, aseguró que no conocía a su victimario, el vigilante privado Eduardo Antonio Guerra García, y que el día de la agresión ella se encontraba en un colmado tomando (una bebida alcohólica) y al parecer este le dio algo para aprovecharse de ella.

Se recuerda que Guerra García guarda tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, por el hecho.

Seguir leyendo:

Capturan a hombre que agredió mujer hallada en cañada de Pedro Brand

Joven encontrada moribunda en cañada de Pedro Brand se va recuperando “es una luchadora”