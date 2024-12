Atleta Ana Peleteiro denuncia que sufrió abusos sexuales y maltrato psicológico de una expareja

La atleta español ha relatado la situación que vivió a través de un video difundido en redes sociales

Ana Peleteiro rompe su silencio. La atleta español ha compartido un video a través de redes sociales, donde ha denunciado los abusos sexuales y el maltrato psicológico que sufrió por parte de una expareja de quien no ha revelado el nombre.

La gallega ha destacado que, a pesar de la situación que vivió, le costó romper con él. “Ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces”, afirma la campeona de triple salto en el video difundido a través de su cuenta de TikTok.

La atleta de triple salto y medallista mundial ha decidido unirse al trend que están copando las redes sociales, bajo el nombre “y aun así me quedé”, y contar la situación que ella misma sufrió hace unos años. “Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento, y aun así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta al pelo, la forma de actuar con mi familia. Consiguió distanciarme de muchísima gente, y aun así me quedé” comienza Peleteiro.

Y añade: “Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque el que no sabe no estropea. Y aun así, me quedé. Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía stories con él de cualquier cosa del día a día. Y aun así, me quedé. Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años y era mentira. Eran como amantes. Yo en ese momento, obviamente no lo sabía. Ahora sí: y aun así me quedé porque me lo creía”.

La situación no quedaba ahí, sino que incluso usaba cristales para evitar que Peleteiro pudiera ver su teléfono: “Se ponía un cristal templado, que no permitía ver el teléfono, a no ser que estuvieses de frente, porque decía que no paraba de mirarle el teléfono cada vez que escribía. Y aun así, me quedé. Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y aun así, me quedé”.

Una doble vida

Ella misma asegura que fue “un error” compartir tanto tiempo con él, dado que incluso la dejó sola durante la pandemia durante cuatro meses, a pesar de poder pasarla juntos. Con el tiempo descubrió toda la verdad: “Descubrí que tenía una doble vida, otra relación a escondidas. Y aun así me quedé y le perdoné. Si iba los fines de semana a su casa, desaparecía y de repente yo no sabía absolutamente nada. Y él durante todo el fin de semana me decía, a lo mejor, un día esporádicamente, buenos días, y se excusaba diciendo que necesitaba su espacio y que tenía que confiar en él y dejarle hacer esas cosas porque eso era normal en una relación. Y aun así me quedé”.

Además, recuerda: “Volvía de esos viajes como con chupones en el cuerpo y me decía que eran picaduras de bichos que tal vez había en su colchón. Y aun así me quedé. Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera. Y que si luego me era infiel, que tampoco me sorprendiese. Y aun así me quedé”.

Al final del video, concluye: “No voy a seguir porque creo que ha sido suficiente, pero simplemente lo quería hacer para que si os identificáis con alguna de estas señales, por favor, salid corriendo. Nunca vais a ser felices y os están haciendo muchísimo daño. Intentad ir a terapia porque salir de una relación con un narcisista es muy complicado, ya que reducen tu amor propio a -20, pero con ayuda y con personas alrededor que te quieren puedes salir y empezar de cero, y vivir un amor real, bueno y bonito”.

La atleta española de triple salto Ana Peleteiro (REUTERS/Dylan Martínez)

