Anaheim entrevistó a Pujols

Albert Pujols comenzó a llenar los requisitos para convertirse en el próximo dirigente de Anaheim para 2025.

Las principales publicaciones de Estados Unidos confirmaron que Pujols ya se reunió con el gerente del club Perry Minasian.

Hace un tiempo nosotros reportamos que eso es “Pan comido”.

El dueño del equipo Art Moreno quiere a Pujols como dirigente.

Ellos necesitan generar un nuevo impacto para avivar al club.

El primer paso será llevar a Pujols como dirigente, gracias a su prestigio ganado como jugador.

Pero además porque fue doble campeón en Lidom y la Serie del Caribe.

Ahora lo que sigue es discutir qué tipo de contrato le ofrecerán.

Cantidad de años y salario anual.

Actualmente Pujols es asesor del club con un salario de un millón de dólares cada año.

Puede leer: Ahora tronó duro Luisín Mejía

¿Quién dirigirá en el Clásico Mundial?

Se estima que Nelson Cruz y Juan Núñez, de manera discreta, ya barajan los nombres de su sustituto.

Aunque entre los coaches hay gente de talento, el nombre de Manny Acta ha ganado fuerzas últimamente.

Aunque deje el equipo de RD del Clásico, es un tremendo honor para el país tener a otro dirigente en Grandes Ligas. Visto así, Pujols seguirá representando a su país.