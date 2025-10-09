Analizando el concepto de una “sociedad líquida”

Hay ocasiones en las que los seres humanos debemos tener mucho tacto con lo que escribimos o expresamos, por la cantidad de interpretaciones que se les pueden dar. Sin embargo, me atreveré a condensar algunas ideas o pensamientos, aunque debo admitir que no todos son producto de mi imaginación, sino compartida.

Me refiero a lo que algunos denominan «sociedad líquida» partiendo del concepto del sociólogo Zygmunt Bauman que describe un mundo actual caracterizado por la fluidez, la inestabilidad y el cambio constante, donde los vínculos sociales y las instituciones «sólidas» se han debilitado y vuelto provisionales. Pero no se trata sólo de una metáfora sociológica. Es, como me expresó el apreciado amigo Monseñor Jesús Castro, una experiencia existencial.

Partiendo de que antes las estructuras (familia, comunidad, trabajo, tradiciones), ofrecían una densidad que daba sentido y contención; sin embargo, hoy predominan la volatilidad y la provisionalidad. Porque las relaciones se consumen en el consumo, los compromisos se disuelven en la inmediatez, y el horizonte de la vida se vuelve una interfaz fluida. Y, “desde la fe, esto revela una pobreza espiritual profunda y la búsqueda de seguridades sustitutorias que nunca sacian la sed del corazón”

Frente a esa erosión, el cristianismo propone, no un retorno conservador a formas inmutables, sino la recuperación de un fundamento. La Escritura y la tradición nos recuerdan que hay un anclaje que no cede: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre (Heb 13,8). “Esta afirmación no es un consuelo sentimental, sino una propuesta antropológica. Porque el ser humano encuentra su medida y su destino cuando orienta su libertad hacia la verdad que lo funda, no hacia la oferta cambiante de deseos fragmentados”

Cuando la liquidez impera, la libertad se entiende equivocadamente como ausencia de ataduras. Por eso, la cultura celebra lo descartable y penaliza la permanencia. Pero la libertad cristiana es distinta, “es la capacidad de elegir lo que edifica la persona para el bien verdadero, aunque esa elección demande renuncia, disciplina y fidelidad. La vocación, el matrimonio, la amistad sacramental, la vocación ministerial, todas ellas son prácticas de resistencia sabias”. No por nostalgia, sino porque constituyen espacios donde la persona aprende a amar con hondura y a ser responsable ante el otro.

Se hace necesaria la enseñanza de deshacer la confusión entre consumo y plenitud. Reformar el concepto hacia el gusto. No sólo instruir en contenidos doctrinales, sino cultivar prácticas litúrgicas comunitarias y educativas que fortalezcan el alma. Ejercicios donde el sentido se enraíce y la fugacidad pierda su poder destructor.

No se pueden negar los beneficios de la modernidad, movilidad, apertura y conciencia crítica. Pero el desafío es discernir sobre lo que humaniza y lo que atomiza. La Iglesia está llamada a ofrecer, con creatividad y ternura, alternativas de vida que sean plausibles en comunidades donde la pertenencia no sea presión, sino matriz de crecimiento. Instituciones que integren libertad y responsabilidad; catequesis que formen tanto la inteligencia como la voluntad

Porque si somos capaces de presentar la fe, no como un conjunto de reglas inmóviles, sino como una fuente que da forma y consistencia a la vida, entonces la “modernidad líquida” podrá encontrar anclas, no para anular su dinamismo, sino para redirigirlo hacia la plenitud humana que sólo Dios puede ofrecer.