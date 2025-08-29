Anciano lleva 14 meses perdido

  • Hoy
Anciano lleva 14 meses perdido

Alcibíades Portes Roa.

El señor Alcibíades Portes Roa, de 84 años, salió de su casa el viernes 28 de junio de 2024, a la 1:30 de la tarde y hasta el sol de hoy. Su familia no pierde las esperanzas de hallarlo, por lo que desde el primer día y todavía sigue firme en sus diligencias.

Con la esperanza de que alguien lo vea y pueda avisar al angustiado hogar, su hija María Isabel Portes suministra el número de teléfono 809-350-0409.

Expresa que la búsqueda continúa como cuando el progenitor, que padece alzheimer, dejó la vivienda en el residencial Los Maestros, de la autopista San Isidro, Santo Domingo Este.

Asaltantes dañaron pierna y vida productiva a hombre

Lo primero fue dar parte a la Policía, luego acudir a hospitales, “peinar” las calles, y sondear a transeúntes para saber si lo han visto y en eso seguirán hasta tener información sobre su padre.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Anciano lleva 14 meses perdido
Anciano lleva 14 meses perdido
29 agosto, 2025
Hallado en el Canal de la Mancha avión perdido en el que viajaba futbolista  
Hallado en el Canal de la Mancha avión perdido en el que viajaba futbolista  
3 febrero, 2019
Video: Familia de niño desparecido hace 21 años en La Romana no pierde la esperanza de encontrarlo
Video: Familia de niño desparecido hace 21 años en La Romana no pierde la esperanza de encontrarlo
28 diciembre, 2018
Acroarte: «Hemos perdido a un defensor de nuestra música, un verdadero rey del merengue”
Acroarte: «Hemos perdido a un defensor de nuestra música, un verdadero rey del merengue”
1 junio, 2018
ALERTA. Luis Alfredo Torres o el gran talento perdido en la noche de Santo Domingo, III
ALERTA. Luis Alfredo Torres o el gran talento perdido en la noche de Santo Domingo, III
20 mayo, 2018

Publicidad

Temas

Más leídas

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

Indocal: del supermercado a las estaciones de servicio de combustible

Indocal: del supermercado a las estaciones de servicio de combustible

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo