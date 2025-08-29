Anciano lleva 14 meses perdido

El señor Alcibíades Portes Roa, de 84 años, salió de su casa el viernes 28 de junio de 2024, a la 1:30 de la tarde y hasta el sol de hoy. Su familia no pierde las esperanzas de hallarlo, por lo que desde el primer día y todavía sigue firme en sus diligencias.

Con la esperanza de que alguien lo vea y pueda avisar al angustiado hogar, su hija María Isabel Portes suministra el número de teléfono 809-350-0409.

Expresa que la búsqueda continúa como cuando el progenitor, que padece alzheimer, dejó la vivienda en el residencial Los Maestros, de la autopista San Isidro, Santo Domingo Este.

Lo primero fue dar parte a la Policía, luego acudir a hospitales, “peinar” las calles, y sondear a transeúntes para saber si lo han visto y en eso seguirán hasta tener información sobre su padre.