Ancianos que viven en asilo añoran pasar la Navidad con su familia

En el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís las navidades tienen un sabor agridulce: una mezcla entre alegría y nostalgia.

Por un lado, los pasillos del asilo decorados con guirnaldas y luces aportan a la residencia un aspecto más alegre y hogareño, mientras que por el otro, despierta en los ancianos la nostalgia y añoranza de tiempos pasados junto a sus seres queridos.

Guillermo Rafael, Francisco Veloz y Generoso Fernández son tres adultos mayores que llegaron al asilo por circunstancias distintas, pero que han encontrado en él algo especial y que nunca pensaron hallar en un lugar como aquel: una nueva familia con la cual contar.

Sus historias entrelazadas por la experiencia de no haber formado nunca una familia ni haber tenido hijos, convergen en un espacio en el que a pesar de todo, han podido encontrar pertenencia y consuelo.

“Cuando mi papá y mi mamá se murieron, mi hermana me trajo para acá. No tengo hijos, pero me dediqué a cuidar de esos viejitos hasta que se fueron. Al principio, me sentí como en el aire, pero mi hermana me dijo que debía seguir mi vida, hacer amigos, crear una familia y eso hice aquí”, explicó con dulzura el señor Guillermo.

A pesar de la melancolía que representa para Guillermo estas fechas, el envejeciente dice estar feliz y sentirse como en casa junto a sus compañeros.

En el caso de Francisco Veloz dijo sentirse “bien a gusto” con el ambiente navideño del asilo debido a que muchas personas -conocidas o desconocidas- se animan a visitarlos.

Sin embargo, señaló que es inevitable no sentirse triste en estas fechas debido a la ausencia de familiares y personas cercanas.

“La navidad para mi tiene algo muy, muy, muy adentro de mi cuerpo que es el recordatorio de mi mamá… ella hacía la navidad para ella. Siempre había muchas personas en la casa cuando era el tiempo de navidad”, recordó con ilusión Veloz.