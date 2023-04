Anderson Humor no ve como competencia a sus colegas en RRSS

Con sus divertidos videos, Anderson Humor ha sabido conquistar al público dominicano, que se siente identificado con las cómicas situaciones de la vida diaria que muestra junto a su familia a través de las redes sociales.

Actualmente, son muchos los creadores de contenido que buscan entretener a una audiencia cada vez más exigente con las publicaciones que consumen y las personas a las que decide seguir. Sin embargo, su carisma y buena energía le han mantenido entre los principales referentes de una nueva generación de comediantes oriundos del internet en el país.

Desde Noel Ventura o los chicos de Novel Poppys hasta otros más tradicionales como Raymond Pozo y Miguel Céspedes, son algunos de los comediantes que también se han posicionado en el gusto popular.

Tras ser cuestionado por las chicas de HOY en el Espectáculo Podcast, Jasmin Valdez y Wendy Leonardo durante una entrevista, Anderson negó que exista una competición entre los creadores de contenido, y, por el contrario, mantienen una buena relación.

“Yo no los veo como competencia, nosotros somos una familia. Ahora mismo hay demasiados creadores de contenido muy buenos, comediantes que hemos seguido trayectoria de la vieja escuela y que son admirables”, señaló durante el encentro.

Le puede interesar: Anderson Humor: El ser humano detrás de las redes sociales

Entrevista a Anderson Humor

Agregó sentirse orgulloso de pertenecer a este grupo de individuos que buscan llevar alegría a la población. “Yo nunca en la vida pensé tener esta relevancia en las redes sociales, eso ha venido de la aceptación del público”, dijo.

Inicialmente no pensó en dedicar su vida a la comedia, sino que era una manera de despejar su mente mientras estudiaba contabilidad, una carrera que no le apasionaba pero estudió debido a motivos económicos.

Anderson Humor aseguró que su siguiente paso es el cine. Aunque ya ha dado pequeños pasos en esta dirección, pues ha participado en diversas producciones como «La Vida de los Reyes», «Teacher Mechy» y la serie «Líos de Familia», que según explica le han dado un espacio para medir su potencial.

Añadió que no descarta incursionar en la radio en el futuro, pero por el momento, pretende agotar su paso por las redes sociales junto su esposa, sobre quien afirma que “a pesar de no tener esa «chispa»; me colabora y nunca ha habido un «no» de parte de ella” y sus dos hijos.

Anderson destaca que su naturalidad y su capacidad para mostrar al dominicano común sin exagerar son las claves de su éxito en las redes sociales. «No tratamos de alejarnos de la realidad, simplemente le damos un toque de humor», señala.