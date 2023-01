La segunda finalista del Miss Universo 2022, Andreína Martínez, agradeció hoy a todos los dominicanos que la defendieron “a capa y espada” durante su participación en Miss Universo.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje:

Todavía trato de encontrar las palabras exactas para expresar todo lo que siento. Ha sido un largo camino. Desde un principio soñé con hacer que República Dominicana sea bien representada y así siento que fue. Mission accomplished ✔️



Agradezco de todo corazón el apoyo incondicional que recibí de cada uno de ustedes, agradezco que me hayan defendido a capa y a espada porque eso me lleno de motivación ♥️



Llegar al Miss Universo después de todo lo que pasó y llegar a ese top 3 para mí es un orgullo enorme, cada vez que escucho “Dominican republic” todavía se me eriza la piel que alegría que hayan gozado conmigo esta experiencia sé que estuvimos cerca de la segunda pero en este momento saber que mis intenciones desde aquel comienzo se vieron apreciadas y respaldadas me llenan de regocijo.

Andreina Martínez



A mi familia que fueron, son, y seguirán siendo mi ancla- gracias ♥️ sin ustedes ese top 3 no hubiese sido posible. Solo Dios sabe lo difícil que fue llegar hasta ahí 🙏🏼



A mi directora @magalifebles gracias por ver en el potencial que siempre sabia habitaba en mi. Por trabajar sin descanso para que pudiéramos llegar lejos. Su esfuerzo y dedicación siempre serán apreciados por mi gracias♥️



Hay un equipo de personas que se entregaron en cuerpo y alma entres ellas @gustavo_arango no sabes el profundo cariño que te tengo. La manera en que me acogiste y dijiste voy a toda con esta nena nunca sería suficiente para agradecerte. @franciscosocias más que darme una sonrisa digna del universo me dió seguridad y confianza gracias por ser el primero en decir si. Gracias .

Lee más: Andreína Martínez llegará hoy en la tarde al país

La ganadora del concurso

Miss Estados Unidos R’Bonney Gabriel fue elegida este sábado en Nueva Orleans (EEUU) Miss Universo 2022.

La ganadora del concurso sucede a la india Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, y tendrá la misión de ser la cara de una nueva etapa de la organización del concurso enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.

Como primera y segunda finalista fueron escogidas, respectivamente, Miss Venezuela Amanda Dudamel, y Miss República Dominicana Andreína Martínez.

Estas tres candidatas salieron de un grupo de 16 semifinalistas, entre las que también estuvieron las candidatas de España, Haití, Australia, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Trinidad y Tobago, Curazao, India y Colombia. Luego el grupo se redujo a cinco con la tres finalistas mas Puerto Rico y Curazao.