La dominicana Andreína Martínez expresó este lunes su “orgullo” y “honor” tras su participación en el concurso Miss Universo el sábado pasado, donde resultó segunda finalista, y aseguró que “vienen por ahí muchas sorpresas” en torno a ella.

Andreína fue recibida en el Aeropuerto de Las Américas, cercano a Santo Domingo, por decenas de personas a ritmo de merengue típico, flores y globos, y quienes la aclamaron como la “verdadera ganadora» del certamen celebrado en Nueva Orleans, Estados Unidos.

“No me esperaba este cariñoso recibimiento, me siento feliz con lo que hice (en el concurso), me siento bendecida porque logramos representar al país con orgullo y honor (…) vamos a seguir adelante”, dijo la psicóloga, de 25 años, poco antes de bailar durante varios minutos y ondear una bandera dominicana.

Afirmó que “continuará trabajando” para que las niñas dominicanas tengan más acceso a la educación, tal como lo expresó durante la gala del concurso.

“Van a venir muchas sorpresas, es posible que vayamos a Tailandia y a Nueva York”, dijo la joven, quien nació en la ciudad dominicana de Santiago (norte, segunda del país), y emigró a Estados Unidos cuando tenía 13 años.

Ganó el concurso de Miss República Dominicana 2021, pero días después se contagió de covid-19 y no pudo representar a su país en la edición ese año de Miss Universo que se celebró en Israel, donde se coronó la india Harnaaz Sandhu.

Momentos después de finalizar como segunda finalista, la noche del sábado pasado, centenares de personas en República Dominicana protestaron a través de sus redes sociales al considerar que Andreína había sido “despojada” del título de Miss Universo.

La rapera estadounidense de padre dominicano Cardi B dijo sentirse “molesta”, luego de que Martínez finalizara en el tercer lugar del certamen.

El presidente dominicano, Luis Abinader, publicó ayer en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo a la representante de su país.

“Muchas felicidades a nuestra Andreína Martínez por su excelente desempeño en Miss Universo 2022. Para la República Dominicana eres la reina del mundo, por ser la genuina representación de mujer y voz por sus derechos”, aseveró Abinader este domingo, al calificar a la concursante de “orgullo dominicano».

Miss Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, fue la ganadora del concurso, mientras que Miss Venezuela, Amanda Dudamel, fue la primera finalista.