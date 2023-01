Andreína Martínez parte este miércoles al Miss Universo

La Miss República Dominicana Universo (MissRDU), Andreína Martínez, viajará este miércoles hacia New Orleans, Estados Unidos, en un vuelo pautado para las 8:00 de la mañana por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde la beldad criolla publicó una serie de fotos en las que se le ve compartiendo con personas que se encontraban en el lugar.

Al pie de las instantáneas, escribió un mensaje en el que agradece al pueblo dominicano por el apoyo brindado.

A continuación el texto integro publicado por Andreina Martínez:

Hoy me despido de República Dominicana con una ilusión enorme y maletas cargadas de sueños y anhelos🇩🇴



Gracias a todos los que pudieron asistir, a los que no pudieron pero me enviaron las mejores energías y a cada persona que aha aportado un granito de arena para que hoy parta hacia @missuniverse con un corazón lleno de gratitud✨



Arriba República Dominicana 🇩🇴 voy con los ojitos agüaditos pero con una felicidad enorme♥️



A todos aquellos que madrugaron, a mi familia que viajo de lejos, a mami por la bendición los quiero con toda el alma y me llevo su energía conmigo🙏🏼



@joelreyesatelier gracias por hacerme lucir como una reina para mi despedida hacia #missuniverse2022 eres un ángel 🙏🏼



@magalifebles gracias por todo el empeño en mi preparación. Aunque vamos en este vuelo juntas el agradecimiento lo quiero hacer público. Aun falta pero desde ya mi corazón le da las gracias por hacer hasta lo imposible porque esté aquí hoy ♥️

Sobre la joven

Andreina nació en Santiago de los Caballeros. Cursó sus estudios primarios en el Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes en Santiago, emigró a los Estados Unidos junto a su familia.

Es una apasionada por el mundo de la belleza, la moda y las artes. Ha participado en la semana de la moda de la ciudad NY- NYFW. Ha sido la imagen de campañas para marcas como Missoni, Nars cosmetics y Sephora.

A finales del 2020 participó y ganó su primer certamen de belleza ‘Misses of Dominican Republic’, certamen realizado en la ciudad de NY, convirtiéndose en la representante de la Diáspora Dominicana en Estados Unidos, Siendo la primera vez que gana una representante de la comunidad dominicana de USA.

Esta victoria le permitió participar en el Miss República Dominicana Universo, donde obtuvo la victoria.