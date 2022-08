Andrés Castillo dice no sabía que hablaba con una menor; insiste quería ofrecerle un papel

Asegura menor se encontraba en compañía del actor Uxio Lis al momento de la conversación. «Eso fue incitación de Uxio Lis», dice.

El actor Andrés Castillo y su abogado Manuel Moquete ofrecieron este viernes su versión de los hechos, luego de que un juez ordenó la libertad pura y simple del joven acusado de acoso a una menor de 14 años. Por esto el joven estuvo en prisión durante siete días cumpliendo una medida de coerción.

Durante una entrevista realizada por la periodista Julissa Céspedes, en el programa 55 minutos que se transmite por CDN, canal 37, el actor aseguró que su intención era ofrecerle un papel a la menor que al momento de la conversación telefónica se encontraba en compañía del también actor Uxio lis.

«Él está solo…solo con esta joven actriz, tiene 50 y pico de años…él está presente, él me conoce…él tiene buena opinión de mí y en vez de instruir a la joven o decirme a mí, Andrés ella es una menor de edad, porque yo no sabía esos datos…en vez de hacer su presencia conocida lo que él hace es decirle llámalo y grábalo», dijo el actor.

«Eso fue incitación de Uxio Lis para que una menor se mantenga en una situación en la que ella entendía que estaba siendo acosada, la pobre, instruida por Uxio Lis para que se mantenga en la llamada». Andrés Castillo.

Señala a un tercero

El abogado del actor reveló que la persona que se encontraba con la menor al momento de la llamada, el también actor Uxio Lis, «Tuvo unos asuntos previos que nos vamos a reservar en el momento con el señor Andrés Catillo, que el señor Andrés Castillo no le interesó hacerle ese favor en el momento y resulta que Uxio Lis es que le dice a la joven «él te está llamando, vamos a grabarlo»».

Añadió que quien hizo el primer contacto a Andrés fue la menor, a altas horas de la noche y por una duración de tres horas, y que la misma menor dijo que grabó la llamada acostada en una cama en compañía de dos adultos masculinos quienes se encontraban en la habitación.

Andrés insiste en que solo quería ofrecer a la actriz un papel en su película cuyo guion tiene registrado desde hace un año atrás en la onda.

«Yo no tengo porqué enviarle nada a nadie…si me hubieran llamado a darme seguimiento estuviéramos sentados haciendo una película juntos no sentados en lados opuestos de una denuncia», añadió.