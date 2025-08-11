Andújar, Ozuna y Vladimir Jr. pegan cuadrangulares

Rojos14

Piratas8

PITTSBURGH. AP. Miguel Andújar conectó su primer jonrón con Cincinnati, Spencer Steer y Noelvi Marte tuvieron tres hits y cuatro carreras impulsadas cada uno, y los Rojos superaron ayer domingo 14-8 a los Piratas de Pittsburgh para dividir la serie de cuatro juegos.

Andújar, quien conectó un cuadrangular de tres carreras a la rotonda del jardín izquierdo en una segunda entrada de cuatro carreras, conectó seis jonrones para los Atléticos antes de ser canjeado en la fecha límite de cambios. También estuvo en medio de la decisiva remontada de tres carreras de los Rojos en la sexta entrada que rompió el empate 4-4.

Elly de la Cruz y Andújar conectaron sencillos consecutivos contra Yohan Ramírez (1-1) para comenzar la sexta y, un out después, Marte conectó un doblete que rompió el empate.

Por los Rojos, los dominicanos Miguel Andújar bateó de 3-2, incluido jonrón, con tres impulsadas y tres anotadas; Noelvi Marte, de 5-3, incluido doble, con cuatro remolcadas y tres anotadas; Elly de la Cruz, de 5-2, con dos anotadas y una impulsada.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz, de 5-1.

Bravos7

Marlins1

ATLANTA. AP. Matt Olson , Marcell Ozuna y Michael Harris II conectaron jonrones para apoyar un buen comienzo de Joey Wentz y los Bravos de Atlanta vencieron el domingo 7-1 a los Marlins de Miami.

Ozuna conectó un jonrón de tres carreras.

Padres6

Boston2

SAN DIEGO. AP. Dylan Cease estuvo impresionante durante seis entradas antes de que el bullpen de San Diego, repleto de estrellas, entrara y saliera de problemas en la séptima y los Padres vencieron el domingo 6-2 a los Medias Rojas de Boston para llevarse dos de tres.

Los Padres han ganado 11 de 14 juegos y continúan persiguiendo al campeón defensor de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers, en la División Oeste de la Liga Nacional.

Cease (5-10) llegó al séptimo con una blanqueada de solo tres sencillos y una base por bolas antes de otorgarle base por bolas a Jarren Duran y permitirle un sencillo a Trevor Story.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr., de 3-2, con dos anotadas y una remolcada; Manny Machado, de 4-1.

Toronto5

Dodgers4

LOS ÁNGELES. AP. Shohei Ohtani abrió el juego con su 41er jonrón, pero Ernie Clement conectó el jonrón del empate al abrir la novena entrada, y los Azulejos de Toronto, líderes de la Liga Americana, resistieron para evitar una barrida en la serie con una victoria de 5-4 sobre los Dodgers de Los Ángeles el domingo.

Vladimir Guerrero Jr. bateó un jonrón para empatar y Addison Barger lo siguió con un jonrón ganador para Toronto ante un Blake Treinen en problemas en la octava entrada.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateó de 4-2, incluido su jonrón 19 de la temporada y un doble.

Seattle6

Tampa3

SEATTLE. AP. Cal Raleigh conectó su jonrón número 45, líder de las Grandes Ligas, en una primera entrada de cuatro carreras y los Marineros de Seattle se aferraron a una victoria de 6-3 sobre los Rays de Tampa Bay el domingo.

Fue la séptima victoria consecutiva de Seattle, la racha activa más larga de la Liga Americana. Josh Naylor también conectó un jonrón para los Mariners, que cerraron una racha de 9-1 en casa.

El abridor de Seattle, Bryan Woo (10-6), permitió tres carreras y siete hits en seis entradas, con nueve ponches. Fue su 23.ª apertura de la temporada con seis entradas o más.

Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez, de 3-2, con una anotada y su compatriota Jorge Polanco, de 4-1 y anotó una. Por Tampa, el dominicano Junior Caminero, de 4-1.

Milwaukee7

Mets6

MILWAUKEE. AP. Isaac Collins conectó un jonrón solitario ante el cerrador de los Mets, Edwin Díaz, en la novena entrada y los Cerveceros de Milwaukee, líderes de las Grandes Ligas, extendieron su racha ganadora a nueve juegos con una victoria por 7-6 sobre Nueva York el domingo.

Los Cerveceros perdían 5-0 al comienzo de la entrada y empataron 6-6 en la octava con un sencillo productor de Joey Ortiz con dos outs que rebotó en el guante del primera base Pete Alonso.

Después de que Nick Mears (3-3) lanzó la primera mitad de la novena sin anotaciones, Collins envió un lanzamiento 2-2 de Díaz (5-2) 363 pies al jardín derecho para su octavo jonrón.

Los Mets perdieron su séptimo juego consecutivo y quedaron 5 1/2 juegos detrás de Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional.

Nueva York anotó dos carreras en la primera entrada con sencillos productores de Juan Soto y Jeff McNeil. Brett Baty abrió la segunda con su duodécimo jonrón y el sencillo productor de Ronny Mauricio puso el marcador 3-0 en la tercera.

Por los Mets, los dominicanos Juan Soto, de 4-2, con dos anotadas y una impulsada y Ronny Mauricio, de 4-2, con una impulsada.

Arizona13

Colorado6

PHOENIX. AP. Adrián Del Castillo conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y los Diamondbacks de Arizona establecieron un récord de franquicia con nueve hits consecutivos durante una quinta entrada de ocho carreras para una victoria de 13-6 sobre los Rockies de Colorado el domingo.

Por Arizona, el dominicano Ketel Marte, de 4-2, , con un doble, tres remolcadas y una anotada.

Nacionales8

Gigantes0

SAN FRANCISCO. AP. CJ Abrams conectó un jonrón y los Nacionales arruinaron un logro histórico de Justin Verlander de San Francisco el domingo cuando Washington venció a los Gigantes 8-0. Por los Gigantes, Rafael Devers, de 4-0 y Willy Adames, de 3-0.

Astros7

Yanquis1

NUEVA YORK. AP. Jason Alexander lanzó pelota de un solo hit durante seis entradas, José Altuve disparó su jonrón número 250 de su carrera y los Astros de Houston vencieron 7-1 a los Yankees.