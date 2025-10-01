Andy de León Valenzuela se postula a la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología: conoce su propuesta

El reconocido ortopedista y traumatólogo Dr. Andy de León Valenzuela formalizó su candidatura a la presidencia de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT) para el período 2026–2027, con una propuesta que integra el fortalecimiento científico del gremio y un marcado compromiso con la salud de la sociedad dominicana.

Respaldado por un equipo de destacados especialistas, el Dr. De León presentó un proyecto de gestión basado en la unidad, la inclusión y la modernización académica, al tiempo que apuesta por ampliar el impacto social de la ortopedia en el país.

Su propuesta contempla la creación de más espacios académicos, jornadas regionales, becas y alianzas internacionales; así como la consolidación de la unidad gremial para integrar a todos los ortopedas dominicanos en una sociedad participativa y abierta.

De León resaltó que la SDOT debe continuar evolucionando como referente científico en el país.

“Queremos una SDOT más fuerte y cercana, que defienda la salud y trabaje junto a las instituciones nacionales en la prevención de accidentes de tránsito y enfermedades degenerativas”, afirmó el especialista.

Leer más: Hospital Darío Contreras celebra primer Encuentro de Generaciones de Egresados en Ortopedia: lo que debe saber

Principales ejes de su propuesta

Fortalecimiento científico y académico, donde los médicos participen de congresos, jornadas regionales, becas, cursos y alianzas internacionales.

Unidad gremial e inclusión, garantizando una sociedad abierta y participativa.

Campañas de prevención y educación en salud, enfocadas en lesiones, osteoporosis, artrosis y hábitos saludables.

Seguridad vial y reducción de accidentes de tránsito, en coordinación con instituciones públicas y privadas.

Solidaridad gremial, que incluya programas de apoyo a los miembros y fortalecimiento del Fondo Patrimonial de la SDOT.

El destacado médico dominicano reafirma su compromiso de proyectar a la SDOT como una institución científica y moderna, pero también sensible y solidaria, al servicio tanto de sus miembros como de los usuarios.

“La ortopedia tiene un rol que trasciende los quirófanos: debe contribuir activamente a construir una sociedad más saludable y segura”, concluyó de León.