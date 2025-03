Anécdotas y citas dignas de ser recordadas y divulgadas

Mis dos últimos escritos podrían considerarse monótonos. Uno de ellos referente al libro “Liderazgo”, de Henry Kissinger; el otro se refirió al laureado escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. En este caso Abordaré asuntos multitemáticos referentes a anécdotas y citas sobre múltiples temas. En primer lugar mencionaré la concepción de distintos asuntos sobre ideologías político-económicas referentes a lo que ocurriría con un ciudadano propietario de dos vacas que en el comunismo serían expropiadas por el Estado y el gobierno se quedaría con la propiedad de ambas vacas siendo incapaz de producir leche con ellas. Por otra parte, en el caso del socialismo el gobierno expropiaría una de ellas y se la regalaría al vecino. En el caso del fascismo las dos vacas serán expropiadas y la leche se vendería por el Estado al propietario original. En el caso de capitalismo, el propietario de las dos vacas vendería una para comprar un toro que lo usaría como semental y así formar una ganadería de cientos de cabezas de ganado.

Cambiando de tema me refiero al hecho de que para estimular la moral de los combatientes antes de cualquier batalla se les arengaba con el siguiente mensaje: “Dulce y decoroso es morir por la patria”. Sin embargo el emblemático y pintoresco general John Patton preparó su propia versión de esa arenga señalando: “Dulce y decoroso es lograr que los bastardos soldados enemigos mueran luchando por su patria”.

El sabio Churchill señaló “la democracia es la peor forma de gobierno excepto comparándola con todas aquellas formas de gobierno que hayan sido probadas de tiempo en tiempo”. De vez en cuando destacadas figuras del arte se pronuncian mostrándose como ateas o como agnósticas.

Por ejemplo en un momento dado John Lennon expresó: “Los Beatles son más populares que Jesucristo” esa frase podría concebirse como una continuidad de lo dicho por Nietzsche: “Dios está muerto”, en su obra “Así hablaba Zaratustra”.

Sin embargo, en el 1900 se escribió un grafiti en un baño público de un restaurante: “Dios ha muerto, firmado Nietzsche 1885”; también se escribió la continuación “Nietzsche ha muerto, firmado Dios 1900”. Por otra parte el magistral cineasta español Luis Buñuel señalaba que “él sería creyente en el poder de Dios hasta su muerte” y, al momento de fallecer, señaló: “Soy ateo, gracias a Dios”.

La dinastía Ptolomeica comenzó cuando un general de Alejandro el Grande, Ptolomeo, se declaró a el mismo rey de Egipto en el 305 a. C. Pero solamente duró III siglos cuando su descendiente Ptolomeo XV fue asesinado por seguidores del general Romano Octaviano. Este último Ptolomeo fue el hijo de Julio César y la Reina Egipcia Cleopatra, quien también había sido la amante de Marco Antonio, amigo de Julio César y por tanto se opuso al rival de Marco Antonio el invasor octaviano. En su obsesión de consolidar su propio poder, Cleopatra usó el sexo y el asesinato para tal fin. Cuando César llegó a Egipto en el 48 a. C. ya Cleopatra estaba envuelta en una lucha por el trono con Ptolomeo XIII, a quien ella mató y que se casó con el hermano más joven de Ptolomeo XIII o sea Ptolomeo XIV, pero también se puso de parte con César y lo siguió hasta Roma hasta que fue asesinado en el 44 a. C. en ese momento ella retornó a Egipto para su amorío y alianza con Marco Antonio que duró hasta que Octaviano los derrotó en el 31 a.- C. Después de ese desastre ella se ofreció a Octaviano y cuando eso falló usó una víbora áspid y murió, cayendo Egipto bajo el dominio de Roma siendo Octaviano el primer Emperador Romano que dominaba Egipto. Los amoríos de Cleopatra con César y Marco Antonio han fascinado a los dramaturgos por siglos incluyendo la obra de Shakespeare “Cleopatra y Marco Antonio” esos amoríos influyeron profundamente en el curso de la historia pues sin esas intrigas no hubiera habido un imperio romano tan extenso. Por eso el filósofo francés Pascal escribió “si la nariz de Cleopatra hubiese sido mas corta la Faz de la tierra hubiera sido cambiada”.