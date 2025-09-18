El presidente de la entidad, Ángelo Viro afirma que resulta insostenible para los sectores productivos tomar préstamos con las tasas actuales y mantener sus operaciones en crecimiento

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Ángelo Viro, solicitó a la Junta Monetaria que disponga una reducción en las tasas de interés, tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) de recortarlas, al considerar que esta medida impacta de manera directa en el costo del crédito para los sectores productivos y permitiría una reactivación de la economía dominicana.

“El costo del dinero en nuestro país sigue siendo muy alto. Actualmente, muchas empresas enfrentan tasas de interés que rondan entre un 14 % y un 15 %, llegando en algunos casos hasta un 18 % o 20 %. Con este nivel, resulta insostenible para los sectores productivos tomar préstamos y mantener sus operaciones en crecimiento”, expresó Viro.

Destacó que la baja de tasas de la Fed debe aprovecharse para alinear la política monetaria local, de manera que se estimule la economía nacional. “Esperamos que, con este movimiento internacional, la banca dominicana también reduzca las tasas de interés, facilitando el acceso al crédito y apoyando la reactivación de la economía”, afirmó.

Viro resaltó que una reducción en las tasas de interés permitiría reactivar el sector de la construcción, actualmente contraído, lo que a su vez dinamizaría a todos los sectores de la economía.

El dirigente empresarial además valoró como positivas las medidas adoptadas recientemente por el Banco Central y la Junta Monetaria para controlar el mercado cambiario, lo que ha permitido una reducción en la prima del dólar, al pasar de RD$64.50 a RD$61.95. “Eso nos da tranquilidad porque ayuda a estabilizar los precios de los productos y reduce el efecto especulativo que no se justificaba en el aumento anterior”, agregó.

El presidente de la ANEIH señaló que el sector empresarial e industrial está atento a estos cambios, porque de ellos depende la sostenibilidad y expansión de las operaciones. Asimismo, recordó que mantener un costo financiero elevado puede poner en riesgo la permanencia de muchas empresas en el mercado.

Viro ofreció estos detalles durante el cóctel-conferencia con Miguel Moreno, director de Proyectos SISTEC quien dictó la disertación “Ciberseguridad. Resiliencia y continuidad de negocios”, ofrecida a los directivos de ANEIH.

Sobre este tema, el presidente de la entidad advirtió que las empresas dominicanas enfrentan crecientes amenazas en materia de ciberseguridad, como el robo de identidad, la sustracción de contraseñas y otros ataques que pueden comprometer seriamente sus operaciones.

Señaló que, con la implementación de la factura electrónica y el avance hacia la digitalización, el sector productivo se fortalece en eficiencia, pero al mismo tiempo se expone a mayores riesgos si no adopta las medidas de protección necesarias.

En ese sentido, destacó la importancia de capacitarse y aplicar protocolos de seguridad informática para evitar que ciberdelincuentes accedan a información sensible y afecten la estabilidad de las empresas.

Importancia de la ciberseguridad

El director de Proyectos de SISTEC, Miguel Moreno resaltó que las nuevas realidades vienen acompañadas de riesgos crecientes en materia de ciberseguridad. La digitalización expone a las empresas a amenazas como robo de información financiera, ataques a la disponibilidad de los sistemas críticos, secuestro de datos y sistemas, fraudes electrónicos y vulneraciones que afectan tanto la reputación como la confianza de clientes y socios comerciales.

Ante este panorama, señaló que se hace indispensable que las organizaciones desarrollen e implementen iniciativas integrales de seguridad y resiliencia digital, tales como invertir en plataformas tecnológicas con altos estándares de seguridad en redes, estaciones de trabajo y respaldos de información, así como implementar políticas de gobierno de datos y cumplimiento normativo alineadas con la nueva factura electrónica y las regulaciones fiscales.

Moreno agregó que también resulta esencial fomentar una cultura organizacional de ciberseguridad a través de la capacitación constante del personal y establecer planes de continuidad de negocio y gestión de riesgos cibernéticos que protejan la operación frente a incidentes.