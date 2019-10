Ángel Bleu lanza el tema “Peligrosa”

La joven colombiana Ángel Bleu lanza oficialmente su carrera musical con el tema “Peligrosa” una fusión de pop y trap, con el que presenta altas credenciales con su potente voz y energía al interpretar.

Este tema es una producción musical de Homero Gallardo, contó con la autoría de la propia artista Ángel Bleu, y también presenta un vídeo musical grabado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana bajo la producción de Boynayel Mota y la dirección de fotografía de Oliver Mota.

Ángel Bleu, “La Princesa”, es una joven de apenas 19 años de edad quien nació en Valledupar, Colombia, y desde muy joven mostró dotes del canto y el baile, heredadas de su abuelo Edagdo Paredes, quien tiene una voz extraordinaria.

“Descubrí que le apasionaba cantar a la edad de 14 Años cuando la veía en un Karaoke interpretando la canción de “Just a Little Bit of Your Heart” de Ariana Grande, y también “Hello” de Adele. En ese momento la animé a tomar clases de canto porque le veía mucho talento, no sólo en la música, sino en la actuación, pintura y composición” explica su madre.

Aunque desde niña siempre estuvo involucrada en la música tomando clases de piano desde los 5 hasta los 8 años, además de involucrarse desde pequeña en el canto y en el baile, fue a los 15 años que tomó sus primeras clases profesionales de música para el año siguiente tomar la decisión de hacerlo oficialmente su carrera.

Desde hace dos años prepara este lanzamiento musical, con clases de canto por la destacada Karina Iglesias y con el respaldo de manejo y asesoría del experimentado Evelio Herrera y sus empresas EH Eventos y EH Music Group.