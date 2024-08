Ángel Hernández: nunca he dicho que voy a renunciar

El ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que nunca ha dicho que piensa renunciar a su cargo.

«Yo nunca me he sentido presionado en el Gobierno, por el contrario yo lo que he recibido es mucho apoyo. Yo nunca he dicho que voy a renunciar. Fui a ese puesto porque el presidente consideró que yo debía ir», declaró.

Además, destacó que al aceptar la designación asumió una responsabilidad.

De Selinée Méndez

Con relación a la interpelación que le hiciera la diputada de la Fuerza del Pueblo, Selinee Méndez, para que compareciera ante el Congreso a explicar por que no hay cupos para los estudiantes dominicanos en este inicio del año escolar, el ministro Hernández aseguró que comparecerá ante los diputados, pero que además, emitirá una comunicación explicándole a la diputada y congresistas sobre las razones de la falta de cupos en las escuelas.

Asimismo, manifestó que la inscripción de los estudiantes es una facultad propia de los directores de escuela, y que el criterio para admisión lo manejan ellos, respondiendo a la cuestionante de por qué quedan sin cupo estudiantes dominicanos y se inscriben a estudiantes haitianos.

Lo que dijo de Fulcar

Hernández, afirmó hoy que su antecesor, Roberto Fulcar, es una persona seria y trabajadora, que logró hacer lo que tenía que hacer durante la pandemia del covid-19, cuando apenas iniciaba el primer cuatrienio del presidente Luis Abinader y enfrentando el desafío de un año escolar que pudo haberse perdido.

Hernández fue bastante escueto al referirse al doctor Fulcar, a pesar de ser funcionarios del mismo gobierno.

´´No tengo ninguna razón para hablar del trabajo que hizo el profesor Fulcar, él lo hizo bien, hizo lo que tenía que hacer dentro del contexto que se encontró, en una pandemia terrible´´, expresó el ministro quien aseguró además que conoce a Fulcar desde hace más de veinte años, y que es una persona seria, trabajadora, que me merece todo su respeto.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el matutino A Primera Hora de RNN.