Ángel Martínez afirma se enteró por redes sociales de audiencia por querella de Milagros de Camps

El comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez afirmó que se enteró a través de las redes sociales de que este jueves el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocería la solicitud de medida de coerción en su contra, por una acusación de difamación e injuria agravada interpuesta por Milagros Marina De Camps Germán, abogada y exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente.

«Yo creo en la justicia. Lo que me sorprende de la justicia es que yo esté aquí (en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva), porque en verdad no sabía que había un país en el mundo que, por las redes sociales, se citaban. No sabía eso», afirmó Martínez Jiménez ante periodistas que cubren la fuente judicial.

De su lado, el representante legal del comunicador, Carlos Mesa, aseguró que, a pesar de no haber sido notificados formalmente de la citación, su defendido asistirá al proceso y no solicitarán al tribunal el aplazamiento de la audiencia.

«Ángel Martínez va asistir aun sea citado por el rumor público, porque esa es la línea de esta defensa que asumió. Entonces, solo pedimos que se respete el debido proceso. No es posible que se cite a una persona por redes sociales, pero con Ángel Martínez se han roto todos los paradigmas«, pronunció el jurista.

«Yo, como abogado, no aplazo medidas de coerción. Estamos listos, así no conozcamos el expediente, se va a conocer la medida de coerción. Lo único que pudiéramos pedir al tribunal es que nos dé un turno posterior para el mismo día de hoy», agregó.