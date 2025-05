El comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez rompió el silencio este miércoles y denunció que su detención, mientras se encontraba a bordo del crucero MSC World America, fue ilegal, ya que —según afirmó— se ejecutó en aguas internacionales y los agentes actuantes no contaban con una orden judicial.

«18 hombres con metralletas, armados hasta los dientes, asaltan un crucero privado, varios navíos de República Dominicana se le ponen al frente al crucero… No tenían orden de detención ni nada, ellos venían por mí, nada más. No tenían documento», afirmó Martínez Jiménez, quien se autodefine como investigador internacional.

El comunicador relató que los oficiales lo acusaron de ser un terrorista y que, tras el arresto, sintió temor por su vida, al punto de pensar que lo matarían y lanzarían su cuerpo al agua.

«El capitán le dice que no pueden entrar. Entonces vienen y se le ponen al frente un helicóptero y le dice: es un terrorista que ustedes tienen a bordo. Ahí, era un pánico (entre los 3,700 turistas que se encontraban en el barco)».

Te puede interesar: Revelan por qué fue arrestado el comunicador Ángel Martínez

«Luego, me montan en un remolcador, y de ahí, de aguas internacionales, a la costa de Puerto Plata, se tomaron casi una hora y pico para llegar. Yo pensaba que me iban a ahogar. Yo decía: esta gente me van a tirar, me van a matar. Entonces, verdad que tenía miedo, no se lo niego. 18 hombres, rodeándome con armas, yo tenía miedo, no se lo niego», agregó.

Asimismo, Ángel Martínez indicó que fue trasladado a un destacamento de la Policía Nacional, donde recibió un trato inhumano.

«Me llevaron al Dicrim y me metieron en un hueco, y ahí había tres reflectores. Tenían dos guardias conmigo, que los cambiaban cada dos horas, no sé por qué los cambiaban tan rápido. En una, le dije a uno que si me podía dar agua o comprar algo, y él me dijo: yo le voy a traer dos naranjas. Yo tenía miedo que me envenenaran, pero yo sufro de azúcar, soy hipertenso, y tuve que pelar unas naranjas de esas. En 24 horas (detenido), el Dicrim me dio 2 naranjas de las cuales me comí una», aseguró.

Pide disculpas y protección a Luis Abinader

El oriundo de Santiago de los Caballeros también pidió disculpas al presidente Luis Abinader si sus palabras “aguerridas” o su forma de expresarse le causaron alguna ofensa. Además, le solicitó que le asigne seguridad.

«Con todo el respeto, Luis Abinader, yo he sido un digno adversario suyo y de su partido… yo le pido que si mis palabras lo han herido a usted, señor presidente, por mis palabras aguerridas, por mi forma de hablar, le pido disculpas, sinceramente, señor presidente Luis Abinader. Yo lo que quiero es que Luis Abinader me ponga seguridad, porque a mí me puede matar cualquier loco en las calles ahora mismo», pronunció.

Leer más: Arrestan en Puerto Plata al comunicador Ángel Martínez

Martínez añadió que actualmente no tiene un domicilio donde permanecer en el país, ya que no tiene familia aquí y no lo aceptan en los hoteles porque lo consideran un peligro.

«Ahora yo no tengo hotel. No me aceptan los hoteles aquí, porque yo soy un peligro. Bueno, (tendré que) dormir en un carro o algo. No tengo a nadie aquí», expresó.

Las declaraciones de Ángel Martínez fueron ofrecidas durante una entrevista con comunicadores del periódico El Nuevo Diario.