El empresario Ángel Rondón informó este domingo que llevó a la tumba de su hijo fallecido la sentencia que lo absuelve de toda responsabilidad penal en el caso Odebrecht.

«Amado hijo, sé que estás en la morada celestial, pero tal como fue tu anhelo ver esta decisión, y como te prometí, hoy te traje simbólicamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia, a 5 días del 3er aniversario de tu muerte y 7 años y 8 meses después del juicio en mi contra», posteó en su cuenta X (antiguo Twitter).

Dijo que «finalmente hoy concluye este largo y tormentoso proceso donde he experimentado muchas desilusiones y perdidas, pero sin duda que la más grande y significante para mí ha sido la de tu partida».

«Si me hubiesen dado a elegir tu vida o una condena, erigiría tu vida sin pensarlo dos veces y que me condenaran a cambio de tenerte, Dios sabe que es así, pero El decidió llevarte antes. Me queda la gratitud y la satisfacción de que uno de tus últimos sueños se ha hecho realidad», enfatizó.

Concluyó diciendo que «aunque sea post mortem. Descansa en Paz».

Sobre la sentencia

A pesar de que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana a cambio de contrataciones de obras, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) absolvió a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón, dejando el «caso de corrupción» sin sanciones en el país.

La sentencia, dada a conocer el pasado viernes y pronunciada el 31 de julio, además ordena la devolución de todos los bienes que les fueron incautados a los imputados, así como el levantamiento de toda restricción de movilidad personal y de fondos, entre otras medidas.

En sus motivaciones para acoger el recurso de casación interpuesto por Díaz Rúa y Rondón, la SCJ, presidida por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, plantea que el tribunal de juicio y la Corte de Apelación violaron la Constitución y las leyes, cometieron mala interpretación, invirtieron el fardo de la prueba, incurrieron en contradicciones, inferencias, falta de motivación y otras falencias.

Se recuerda que el 14 de octubre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia que condenó a Ángel Rondón a 8 años de prisión suspendida por soborno y lavado de activos, y a Víctor Díaz Rúa a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En la misma sentencia, Conrado Pittaluga y Tommy Galán fueron absueltos.