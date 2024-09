Ángela Aguilar es demandada por corista a quien despidió días después de tener a su hijo: “No tenía seguro”

La cantante ha sido notificada del proceso legal, aseguró en entrevista el abogado de la corista Ana Rosas Macías

Ángela Aguilar enfrenta problemas más grandes que los hilarantes memes que ha generado el ‘Amor Challange’. La hija de Pepe Aguilar enfrenta una demanda laboral interpuesta por la corista Ana Rosa Macías, quien la acusa de haberla despedido injustificadamente días después del nacimiento de su hijo.

Arturo Yahir Caridad, representante legal de la corista, habló del caso en el programa de radio Todo para la Mujer de Maxine Woodside. Caridad, quien paralelamente lleva un caso contra Pepe Aguilar, declaró que Ángela Aguilar no solo despidió injustificadamente a Ana Rosa Macías, sino que durante su relación laboral incumplió con obligaciones patronales.

“No tenía ningún tipo de seguro médico de parte de su empleador, es decir, ella tuvo que cubrir sus gastos de parto, recuperación y por lo menos esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue que estaba despedida”, dijo Arturo Yahir Caridad.

Aseguró que la situación legal de Ángela Aguilar es confesa, es decir, que la artista ha sido notificada del proceso en su contra. “No la contestó (la demanda). No hay ningún apoderado legal que la represente, es decir, procesalmente está en rebeldía. No presentó pruebas, no comparecieron, de ahí que el juicio haya seguido sus etapas”, explicó el representante legal de la demandante.

Pepe Aguilar también enfrenta una demanda

A la par de este proceso, Arturo Yahir Caridad representa a otro extrabajador de los Aguilar. Días antes de su entrevista en Todo para la Mujer, el abogado concedió una entrevista a Ventaneando donde dio detalles de un proceso legal interpuesto contra Pepe Aguilar por incumplir con el pago de indemnización.

La demanda fue hecha por la viuda de uno de sus cantantes, quien murió durante la pandemia de COVID-19. Aunque el artista ofreció una cifra a la viuda, la cantidad no correspondía a lo que establecen leyes laborales por una relación de trabajo de más de 20 años.

“La señora habló directamente con Pepe Aguilar que le informó que le pagaría una cantidad, pero era insuficiente, era mínima, ni siquiera cubría las prestaciones del año”, indicó Arturo Yahir Caridad.

A pesar de que ambos casos han obtenido relevancia mediática, tanto pepe Aguilar como su hija Ángela se han mantenido herméticos sobre ambos procesos. En redes sociales continúan promocionando sus presentaciones y proyectos y sus escasas entrevistas a medios son seleccionadas por su equipo de prensa.

Sin embargo, las declaraciones hechas por el abogado Arturo Yahir Caridad han abonado a acrecentar la impopularidad de Ángela Aguilar en redes sociales, donde recientemente fue blanco de memes debido a la viralización del reto “Amor”, donde internautas se burlan de su peculiar forma de referirse a su esposo, el cantante Christian Nodal.

