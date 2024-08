Angélica Jaramillo hizo una lamentable confesión: “Llevo dos años consumiendo”

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ reveló que atraviesa momentos de dificultad

Protagonistas de Nuestra Tele fue uno de los reality show que más interés despertó entre los colombianos, por las polémicas que allí se generaron en sus diferentes temporadas. El formato, desarrollado por el Canal RCN encerró en una casa estudio a varios participantes con el fin de capacitarlos en temas como la actuación, presentación o modelaje.

Uno de los formatos más comentados contó con la participación de figuras que actualmente se mantienen vigentes en diferentes ambitos como las redes sociales o la presentación. Entre esos estaban Elainis Garrido, Manuela Gómez, Sara Uribe y Yina Calderón, solo por mencionar algunos, pero en este mismo estuvo la antioqueña Angélica Jaramillo.

La modelo, que ha sido blanco de críticas por su descuidada apariencia física y en la que se nota el paso de los años, recientemente apareció en sus redes sociales con una preocupante confesión. Mientras realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Jaramillo reveló que lleva más de dos años atravesando por una lamentable situación y dejó a más de uno preocupado.

“Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No … Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, confesó la antioqueña, con su voz un poco apagada y con la lengua enredada.

Visiblemente afectada por la situación, aseguró que decidió dar este testimonio sobre la situación por la que atraviesa desde hace algunos años “porque me cansé de ser y decir ‘estoy bien, estoy bien’ y no es así, no estoy bien … Siempre soñé con ser la mejor mamá, la mejor esposa”.

Posteriormente, aseguró que no fue capaz de levantarse en la última de sus caídas y prefirió renunciar a seguir escondiendo una realidad detrás de una fachada. Agregó que “muchas cosas que pasan aquí, nos escondemos, no somos originales, no se muestran como son, yo soy real, esta es la Angélica Jaramillo”.

Rápidamente, los comentarios entre los usuarios de redes sociales no tardaron en aparecer y algunos, no creían que se tratara de la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele. Algunos de los más destacados son: “Es una mujer que está pidiendo ayuda a gritos, qué valiente, qué fuerte”; “el primer paso es aceptarlo, ánimo, tú puedes salir de esto con ayuda y terapia”; “uno nunca sabe la cruz que llevan otras personas”; “nadie sabe la sed con la que bebe el otro, que triste verla así”, entre otros.

Así respondió a las críticas por su apariencia física

La paisa, que, aunque ha tenido apariciones en medios de comunicación después de haber salido del reality, no se ha mantenido en vigencia, publicó un video en redes sociales en el que se defendió de las críticas que hacen algunos seguidores sobre su estado físico y los cambios que ha tenido con el pasar de los años.

“Estaba conectadísima hace un ratico y estaba hablando el tema de que qué maluco uno quererse expresar, mostrarle normal. ¡Hey, viejo! Los años pasan, ¿sí?, Yo tengo 38 años a mucho honor”, sostuvo.

Jaramillo habló de su trabajo y del desgaste que este genera en su físico: “Pero me ha tocado trabajar, me ha tocado joderme, ha tocado lidiar. Ha tocado meterse, ponerse la camiseta y sudarla, ves. Todo el trajín y todas las cosas que uno desarrolla en la vida, pues obviamente genera un desgaste”.

Finalmente, envió un mensaje de aceptación a sus seguidores, expresando que lo importante es saber el rumbo que quería que tomara su vida, así como dejó claro que es madre de dos hijos.