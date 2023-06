Angely Moreno: «Al Boli le convendría irse al PRM»

La politóloga y periodista Angely Moreno consideró que a Bolívar Valera, el Boli, le convendría pertenecer a las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), luego de que el ahora expeledeísta dijera que verá hacia nuevos horizontes en su carrera política.

«Quizás en el PRM él encuentre más apoyo de la cúpula, pero no de los que están en las bases. Porque a las bases le han traído una persona de fuera, como (el alcalde) Manuel Jiménez, y no se han sentido cómodos. Entonces, ¿qué les va a ofrecer el Boli a las bases para que lo apoyen? Porque, hasta ahora, los que han traído de fuera no están dando los resultados», aseveró Moreno.

La politóloga, que habló durante una entrevista en el periódico Hoy, dejó a entender que quizás existen razones a lo interno del PLD por las que el Boli dejó la que hasta hoy era su partido. En cambio, entiende que en el PRM «sí le dan más oportunidades a personas que viene de fuera para aportar en el partido y el Gobierno».

Luego de semanas de especulaciones, este viernes, el Boli aprovechó su programa radial “El Mañanero”, para publicar un video en el que muestra su “agradecimiento” con la organización morada, pero que es tiempo de “servir desde otros espacios”.

En el audiovisual de casi tres minutos, el Boli, como es conocido popularmente, hace una radiografía sobre su trayectoria en el PLD, que le permitió conocer la realidad y ayudar a su comunidad desde la Cámara de Diputados, curul obtenido en las pasadas elecciones municipales del 2020 y cuyo período concluye el próximo año.

“En mi necesidad de apoyar a mi comunidad desde la política, encontré un grupo de hombres y mujeres que me recibieron con los brazos abiertos y me dieron la oportunidad y la confianza de servir a mi comunidad y a mi país, desde la Cámara de Diputados de la República, me refiero a mis compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana… pero la vida se trata de crecer, evolucionar, de transformarse, de ir formando nuestro propio futuro”, expresó el legislador.