Anibel González: “Me siento desamparada de papá, estoy enterrada para él”; Víctima se quejó con amigas del rol de su progenitor

Las conversaciones analizadas de los mensajes de WhatsApp de la abogada Anibel González asesinada este viernes por su expareja Yasmil Oscar Fernández Estévez, arroja que ella no solo se sentía abandonada por las autoridades, sino también por su padre, Féliz González.

En conversación con una amiga la víctima le dice: “me siento desamparada de papá, estoy enterrada para él”, refiriéndose a que no contaba con el apoyo de una figura paterna en el momento que estaba siendo amenazada por su expareja.

Esas declaraciones se dieron a conocer en el programa de youtube La Cosa Como Es que conduce la periodista Edith Febles quien reveló que tiene los textos de las conversaciones de Anibel.

Según el reportaje, el padre de la víctima estuvo trabajando en la tienda del agresor, fue usuario del vehículo que tenía Fernández, y también mantenía mucha comunicación con él.

En unos de los mensajes de WhatsApp la madre de Anibel le dice: “mi hija vete”. Lo que indica que la madre quería que ella se alejara de su agresor para salvar su vida.

Además resaltó que existe una discrepancia en las opiniones de González, puesto que al principio este decía que su hija se había descuidado y luego dijo otra cosa.

“No voy a explicar en toda sus extensiones lo que decían todos los chat, porque González es abuelo de tres niñas y no va a ser sano para ellas ver lo que decía su mamá”, indicó Febles.

Versión del padre de Anibel Ginzález, Féliz González

En declaraciones al periódico El Día el padre de Anibel dijo, “yo no me enteraba de nada porque trabajaba fuera de la ciudad y siempre me ocultaban las cosas, fue cuando ella estaba por dar a luz la segunda niña cuando me enteré de la situación y decidí intervenir”