Aníbel González no fue la primera: Miguelina Martínez fue varias veces a la fiscalía y su expareja también la mató

Durante varias décadas, las estrategias de combate a la violencia de género se centraron en motivar las víctimas a denunciar los casos. Sin embargo, el lamentable feminicidio de Aníbel González, asesinada este sábado por su expareja Yasmil Oscar Fernández, años después de haber intentado matarla a puñaladas, demuestra que hoy día las medidas deben ir más allá de incentivar las denuncias y trabajar también la parte de mejorar la capacidad de respuesta.

Y es que, lamentablemente, Aníbel, no ha sido la única mujer que ha denunciado la violencia de género y no ha recibido ayuda. En el 2012, tres semanas antes de morir, Miguelina Altagracia Martínez Morel, denunció en un video subido al canal de YouTube, que temía que su expareja Jonathan De Jesús Minaya Torres, de 29 años de edad, la asesinara, y que había ido varias veces a la fiscalía, pero que las autoridades no habían hecho nada.

“Parece que tú tienes que venir con una puñalada, tienen que traerte en una caja de muerto para que puedan actuar, parece que como no hay agresión física, simplemente me amenazó y me fui por temor a mi vida entonces aquí no hicieron nada. Él ahora me amenazó, yo tengo miedo de que él me mate, yo no estoy haciendo nada, lo mío solo es trabajar”, dijo.