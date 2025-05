Animales callejeros en República Dominicana: tres millones de vidas olvidadas entre leyes y promesas rotas

Se estima que en República Dominicana hay más de tres millones de animales callejeros. Así lo denuncian rescatistas, médicos y activistas, quienes aseguran que el abandono animal es alarmante, pese a la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable promulgada en el año 2012.

“Los perros se rescatan enfermos con anemia, erliquia, babesia, algunas vienen embarazadas y a todos hay que esterilizarlos o castrarlos para bajar la población de las calles”, alertó Ivette García, presidenta de la Fundación de Blanck.

En ese escenario, la falta de una política pública efectiva, la indiferencia institucional y las promesas incumplidas configuran una emergencia que crece a puertas abiertas. Muchos refugios sobreviven con donaciones esporádicas, voluntarios agotados y animales que esperan una oportunidad que rara vez llega.

“Una vez me contrató un candidato a diputado para hacerle promoción… me dicen que le van a prestar atención a todo lo que son los animales y cuando pasan las elecciones y esta persona pierde, se desaparecieron”, recordó la comunicadora Jessica Pereira.

Los testimonios se repiten en diferentes zonas del país. En clínicas, calles y refugios improvisados, la historia de miles de perros refleja un sistema que ve prioritario garantizar su bienestar.

“Soy el proponente de la modificación a la Ley de Protección Animal 248-12. Es una propuesta de ley que he sometido ya varias veces, porque lamentablemente no ha contado con el consenso suficiente para verla prosperar”, expresó el senador Omar Fernández durante una entrevista exclusiva para el reportaje documental «Cuando la ley no protege: el ciclo invisible del maltrato animal en RD» del periódico HOY Digital.

Mientras tanto, quienes intentan cambiar la realidad de los animales callejeros lo hacen con sus propios recursos. El voluntario de la Fundación de Blanck, David Rodríguez, asegura que la falta de conciencia también tiene un componente de clase:

“Me da mucha lástima recibir aquí perritos abandonados por gente que en Navidad se enamora de un perrito… y después en verano se van a Europa y no se les ocurre otra cosa más que abandonarlo en una gasolinera”.

El patrón es común: perros abandonados por razones económicas, de viaje o simple ignorancia. “Estos perros no tienen dueños, pero tuvieron dueños que los botaron un día a la calle”, explicó García.

El fenómeno también ha sido alimentado por la cultura de consumo. Shadel Henríquez, fundadora del refugio Fundapef:

«En un país tan mestizo como este a la gente le gusta tener perros de raza, cuando la gran mayoría no sabe el compromiso que es tener uno, no sabe que un bulldog francés que tú compras por ahí sufre de muchísimas patologías…»

República Dominicana acumula historias de abandono como una herida abierta. El destino de los animales callejeros sigue atado a la voluntad de quienes tratan de remendar lo que la indiferencia y la falta de políticas públicas aún no logran sanar.

Aunque la Ley 248-12 prometió un cambio, la realidad exige algo más que papeles: requiere conciencia, recursos y un compromiso colectivo que no se esfume con cada temporada electoral.

Cada perro en la calle cuenta una historia, y cada historia nos recuerda que los animales están esperando una segunda oportunidad.