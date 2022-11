Aniversario del Licey: 115 años de grandes historias

Los Tigres del Licey celebran este lunes 07 de noviembre su aniversario número 115 como franquicia, en los cuales se han consagrado como uno de los mejores equipos de la República Dominicana y el Caribe.

En estos 115 años, son muchas las historias que se podrían contar de los Tigres del Licey, desde ser el primer equipo fundado en la pelota invernal en 1907, hasta ser el que tiene más títulos en la Liga Dominicana de Béisbol y en Series del Caribe.

Historia de los Tigres del Licey

Previo a la fundación del Licey, el béisbol en la República Dominicana era sólo un pasatiempo de menor importancia, debido a las fuertes turbulencias políticas en el país en ese entonces. Pero en 1907, el béisbol fue aumentando su popularidad con dos equipos aficionados (Ozama y Nuevo Club) que eran los más populares. Los Tigres del Licey fue el primer intento de formar un equipo rival para los dos ya establecidos.

Tigres del Licey en 1929

El equipo fue fundado como resultado de una reunión que tuvo lugar en la casa de Vicente María Vallejo, en la calle El Conde, en la Zona Colonial de Santo Domingo, el 7 de noviembre de 1907. Los miembros fundadores fueron: George y Cuncún Pou, Luis y Federico Fiallo, Luis y Pinchán Vallejo, entre otros.

El color azul que hoy los representa, surgió en los años siguientes de la fundación del club completando «Los Gloriosos Tigres Azules del Licey» su histórica identificación.

¿De dónde sale el nombre de «Licey»?

En principio el nombre para el nuevo equipo no se pudo decidir, porque no se encontró una palabra de cinco letras que gustara a los fundadores. Se pensó en “Ideal”, que posee las cinco letras que se requerían para engalanar el que sería el flamante uniforme, pero el nombre no fue del agrado de la mayoría.

Emilio Bonifacio, actual capitán de los Tigres del Licey

El nombre de Licey fue sugerido días después por el mocano Pancho Fiallo, en reconocimiento a un pequeño arroyo que se desplazaba entre las ciudades de La Vega y Moca. Pancho Fiallo escuchó la conversación de manera casual ya que nada tenía que ver con la reunión y sugirió el nombre pues tenía una novia a la que visitaba y cruzaba siempre ese pequeño arroyo para llegar a la casa de la amada.

Por el color, se le empezó a llamar “el team azul” y por las rayas se le aplicó el sobrenombre de Tigres, es de ahí entonces donde surge el nombre que hasta el sol de hoy sustentan: Los Tigres del Licey.

Logros de los Tigres del Licey

Los Tigres del Licey, son actualmente co-líderes en campeonatos de la liga invernal dominicana con 22 títulos, (empates con las Águilas, y es el equipo con más Series del Caribe ganadas con 10.

Los Tigres son también el único equipo en la historia en ganar la Serie del Caribe siendo subcampeón. Lo hicieron en el 2008 cuando perdieron la final contra las Águilas, pero al no poder venir el equipo de Puerto Rico, el Licey tomó su lugar en la Clásico Caribeño, donde quedaron campeones en Santiago venciendo a las Águilas en la Serie Final.

Rivalidad con Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas

Al momento de ser fundados, no había rivales para el Licey, lo cual originó la fusión de tres de los equipos de la época, San Carlos, Los Muchachos y el Delco Lite, dando lugar, con beisbolistas «escogidos» de esos tres equipos, al nacimiento de los Leones del Escogido.

El Licey y el Escogido se convirtieron desde entonces, en los archienemigos de la capital y del país, y es ahí de donde sale la frase: «Los eternos rivales».

Sin embargo, debido al declive de los Leones del Escogido, a partir de la década de los noventa, fue creciendo una gran rivalidad entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas.

Juego entre Licey y Águilas.

Estos enfrentamientos entre ambos equipos son casi comparables con los de Licey y Escogido de años anteriores, aunque con un significado más emotivo debido a que pertenecen a las dos ciudades más grandes del país.

Las Águilas y el Licey se han enfrentado en 21 ocasiones. Los felinos rayados han ganado en 12 veces.

