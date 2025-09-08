ANJE plantea la cesantía se calcule sobre promedio salarial

Los directivos de ANJE: Crystal Fiallo, Claudia Finke, Gisselle Valera y Boris de León. José de León

La cesantía debe actualizarse y modernizarse para que cumpla un rol distinto al que desempeña hoy, aseguró la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Planteó que las indemnizaciones se calculen sobre el promedio salarial y no sobre el último salario, lo cual reduciría distorsiones y promovería un reparto más justo de las responsabilidades entre empleador y empleado.

Al participar en el Encuentro Económico de HOY, Claudia Finke, presidenta, Gisselle Valera, secretaria y coordinada de la Comisión de Economía y Energía, Boris de León, vicesecretario, y Crystal Fiallo, directora ejecutiva, consideraron que la cesantía constituye una carga excesiva para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Las mipymes a menudo, dijeron, no cuentan con la capacidad financiera para enfrentar indemnizaciones calculadas en base al último salario del trabajador.

“Esta práctica eleva los costos de despido y desalienta la contratación formal, reforzando el círculo de la informalidad laboral”, destacaron.

La presidenta de ANJE, Claudia Finke, expresó que la cesantía debe ser sostenible y compatible con la necesidad de desarrollo de las mipymes.

“Siempre hemos abogado de que la cesantía se mantenga, pero se han presentado varios escenarios para garantizar que sea de mejor provecho para todos”, dijo.

Recordó que la cesantía constituye un derecho adquirido de los trabajadores y un instrumento de estabilidad social.

Los directivos de ANJE resaltaron que la informalidad deja a cientos de miles de trabajadores fuera del sistema de seguridad social, por lo cual el reto no es eliminar la cesantía, sino transformarla en una herramienta que fomente que más empresas se registren en la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos, a fin de ampliar la base de contribuyentes y aumentar la cobertura de protección social.

El gremio empresarial abogó por una reforma integral al Código de Trabajo, pero apoya que ante la posibilidad de hacer una reforma parcial se continúen impulsando los espacios de diálogo tripartito.

“Estamos dispuestos a continuar con el diálogo para lograr una reforma verdaderamente transformadora que necesita nuestro país, que preserve los derechos de los trabajadores, pero que no lacere la competitividad ni la prosperidad de las empresas”, dijo la presidenta.

Plantearon que una legislación laboral actualizada debería contemplar medidas que incentiven la formalización, debido a que más del más del 60% de la economía es informal.

Señalaron que la normativa actual permite que las penalidades alcancen hasta 120 salarios mínimos, un monto que resulta desproporcionado e insostenible para las mipymes.

Solicitaron que en la reforma laboral se ajusten estos montos para que guarden relación con el tamaño de las empresas y no se conviertan en un castigo que pueda llevar al cierre de operaciones.

El objetivo, a su juicio, es construir una legislación más moderna, equilibrada y con incentivos reales para que la formalización sea vista como un camino viable para los emprendedores y empresarios. En cuanto al teletrabajo, ANJE entiende que esta modalidad llegó para quedarse tras la pandemia del covid-19 y que debe ser regulada en la reforma laboral para establecer derechos y responsabilidades claras.