  Año escolar 2025-2026 en República Dominicana : así fue el inicio de clases en el país  

Como lo había anunciado el Gobierno hace unos meses, este lunes 25 de agosto más de dos millones de estudiantes del sector público fueron convocados a «planchar sus uniformes» y a organizar sus útiles para iniciar este año escolar 2025-2026.

Pasadas las 8:00 AM la bienvenida a este año lectivo la encabezó el presidente de la República, Luis Abinader en el Centro Educativo en Artes Casandra Damirón, en Santo Domingo Este.

En esta escuela exhortó a los alumnos que «asuman con entusiasmo su escuela o liceo como su casa. Esta es su casa y seguirá siendo su casa por muchos años. Cuídenla».

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión los funcionarios tenían un plantel a su cargo donde realizarían una ceremonia parecida a la realizada por el jefe de Estado.

Funcionarios en los planteles

El director General de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, encabezó este lunes en la Escuela República de Chile.

De su lado el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, encabezó el acto de apertura del año escolar 2025-2026, en un centro educativo de Moca.

Asimismo en Hermanas Mirabal en el centro educativo Prof. Víctor Anselmo López, en Jamao Afuera, municipio Salcedo , el director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía, dio ánimos al personal docente y estudiantil en este nuevo periodo de enseñanza.

En las escuelas, así fue el ambiente

Mediante un recorrido que hizo la periodista del periodico Hoy, Merilenny Mueses quedó en evidencia que no todo fue positivo: la falta de docentes, las dificultades con la electricidad y los problemas de infraestructura siguen siendo obstáculos para la educación dominicana.

El equipo varias escuelas de Santo Domingo y comprobó esa realidad. En la Escuela República de Colombia, por ejemplo, periodistas presenciaron un aula en penumbra: los bombillos se habían quemado y los estudiantes solo contaban con la luz natural que entraba por las ventanas.

Centro de Estudios República Dominicana, Junior Beliar, director . Arlenis Castillo/Hoy/25/08/25

El Gobierno implementó recientemente el plan RD se Mueve con el objetivo de descongestionar el tránsito en Santo Domingo. Una de las preocupaciones de los ciudadanos era precisamente el caos vehicular con el inicio del año escolar.

Consultados por el periódico Hoy, choferes de distintas rutas coincidieron en que el tránsito estuvo relativamente fluido, aunque lo atribuyen a que es el primer día de clases, cuando no todos los estudiantes asisten.