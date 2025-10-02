Año Nuevo Judío: su significado y tradiciones 

La Torá, el shofar, manzanas con miel y una granada: el libro sagrado, el sonido y los alimentos que definen al Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío

La comunidad judía celebra Rosh Hashaná, el Año Nuevo 5786, desde el 22 al 24 de septiembre en diferentes puntos de Argentina.

En estos días, se escucha el sonido del Shofar, el cuerno de carnero ritual, durante actos organizados en espacios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras ciudades del país.

Además, cada templo informa los horarios en los que se podrá participar de este ritual, de acuerdo con la información publicada en el portal www.ShofarArgentina.com.

Con Rosh Hashaná inicia el mes de Tishrei en el calendario judío, período que reúne otras celebraciones significativas.

El 1º de octubre se conmemora Iom Kipur, el Día del Perdón, jornada dedicada al ayuno y la reflexión, en la que los participantes evalúan sus acciones y buscan ser inscritos en el Libro de la Vida.

Luego, el 6 de octubre comienza Sucot, conocida como la Fiesta de las Cabañas, que destaca la unión y la protección espiritual del pueblo judío durante ocho días.

El último día se dedica a Simjat Torá, festejo que se realiza con bailes y actividades en diversos templos y espacios públicos.

Algunas costumbres

Encendido de velas:

1er. día antes de la puesta del sol: Encienda las velas y diga lo siguiente «Baruj Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam asher kideshanu vemitsbotav vetsivanu leadlik ner shel Iom Tov.» Comer pan dulce con pasas (Jalá):

Antes de comerla, lavarse las manos (Netilat Iadaim) y luego decir:

«Baruj Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam hamotsí Lejem min Haharets»

Cabeza de pescado:

Antes de comer se dice: «Baruj Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam shehakol nihiábidbaró.»

Después se dice: «Lehí ratzón Milefaneja A-do-nai E-lo-he-nu v E-lo-hé abotenu shenihié lerosh veló lezanab».

«Que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que seamos primeros y no últimos.»

Manzana con miel:

Después de comer, decir: «Lehí ratzón Milefaneja A-do-nai E-lo-he-nuv E-lo-hé abotenu shetitjadesh alenu shaná tobá umetuká mereshit hashaná vead ajarit hashaná.»

«Que sea tu voluntad nuestro Dios y Dios de nuestros padres que se renueve un año nuevo y dulce, desde el principio y hasta el final del año».