Jornadas extensas, alta presión por resultados, inseguridad en el empleo y falta de espacios adecuados de descanso son solo algunos de los factores que han disparado la ansiedad laboral, un fenómeno que está en medio de los entornos profesionales de todo el mundo.

La psicóloga Itania María, a través de sus redes sociales ha dado a conocer cómo se manifiesta la ansiedad en el trabajo:

Leer un mail incontables veces antes de darle “send…” Evita tareas que impliquen exposición… Miedo a decir “no” y aceptar más tareas de las que puede manejar, por temor a decepcionar o parecer poco comprometido Revisar un trabajo decenas de veces antes de informar que está terminado

La terapeuta familiar y de pareja indicó además que “aunque nadie lo note, por dentro luchas con la inseguridad y con una voz interna que repite: “¿Y si no soy sufiente?”.

“Esto es más o menos lo que se vive cada día cuando trabajas y vives con transtorno de ansiedad.

Estas señales, muchas veces normalizadas por los trabajadores, pueden ser un claro indicador de que el estrés se ha transformado en un problema mayor.

Recuerda que la ”ansiedad se cuela en la reunión donde ensayas mentalmente cada palabra antes de hablar, en ese momento en que el jefe te llama y tu corazón late como si se tratara de una emergencia”.

Además, María también señaló que “está el miedo al rechazo”.

“¿Qué pensarán mis compañeros si descubren que me siento así? ¿Me verán débil? ¿Me aislarán? Los prejuicios y los estigmas ganan la batalla”, puntualizó.

Concluyó diciendo que “las dudas llevan a la persona a exigirse más de lo que puede dar, a quedarse horas extras, a decir siempre «sí» aunque esté agotada, solo para evitar la posibilidad de «fallar».