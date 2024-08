Ante caso Ana Josefa García, psicólogo dice: «no se debe asociar salud mental con violencia»

Ante el caso de Ana Josefa García, acusada de decapitar a su hija de seis años y el suicidio de Génesis Lugo y su hija, quienes se lanzaron de un cuarto piso; el psicólogo clínico, Luis Vergés, apuntó que no se debe asociar la salud mental con violencia porque son dos conceptos diferentes.

En ese sentido, dijo que «violencia es una conducta que tiene por intención dañar a otro y que es antijurídica», mientras que un trastorno mental es una enfermedad, ya sea cognitiva o conductual, «las personas no eligen enfermarse, pero sí eligen la violencia».

«La salud mental lo es todo y es de lo que menos se habla», aseveró.

Al referirse al suceso de la médico militar, Ana Josefa García Cuello, quien decapitó a su hija de seis años, y que los feligreses, alumnos y vecinos se han asombrado, ya que desde su óptica era una persona ejemplar y amorosa, el doctor dijo que esas cualidades: «no tenía que ver nada con salud mental».

Ana Josefa García Cuello, mientras era llevada por las autoridades.

Y puso de ejemplo el caso de ‘Ted Bundy‘, el asesino estadounidense más famoso del mundo, quien poseía la habilidad de ser gentil, inteligente, carismático y un prestigioso abogado que incluso se defendió dos veces de homicidio y fue liberado injustamente.

Hay dinámicas y peculiaridades que hacen parecer perfecta a una persona, pero eso no lo garantiza, no obstante, el doctor expuso no querer adelantarse al veredicto, ya que, los peritos todavía están evaluando.

Vergés, comentó en el programa El Día, que profesionales determinarán si García Cuello tiene alguna patología que la exima de pena, aunque hay algunos trastornos que no desencadenan conductas violentas o crímenes, «es más, en la mayoría de los casos no ocurren, en la mayoría de los casos las personas con enfermedades mentales no son violentas», dijo.

Niños abusados

El especialista abordó el tema de los abusos en el círculo familiar y aseguró que la denuncia es el «aliado de la victima y el verdugo de agresor», y ejemplificó con feminicidios y abusos sexuales.

En la línea de las denuncias de violaciones por parte de niños, el doctor dijo que se miden científicamente, siguiendo un proceso de investigación y aunque es más complejo porque el menor no tiene la capacidad verbal de un adulto, se ejecutan otros métodos como la cámara de Gesell para ver la conducta no verbal.

El especialista abordó este a raíz del caso de Génesis Lugo, una joven de 25 años, que atravesaba un cuadro de depresión debido a que, una hermana de crianza había cometido abuso sexual contra su hija pequeña, de acuerdo con las declaraciones de su esposo, Radhamés Melo.