Ante cierre de servicios en JCE de «La Feria», ¿dónde ir?

A partir de este jueves 21 de septiembre y hasta el 02 de octubre, la Junta Central Electoral (JCE) no estará ofreciendo servicios en su sucursal del Distrito Nacional (La Feria), debido a que el espacio será utilizado para la entrega de credenciales a los miembros de mesas que trabajarán en las primarias pautadas para este 01 de octubre.

Es por esta razón que te decimos dónde acudir si necesitas expedición de actas y cédulas.

Occidental Mall

Prol. Av. 27 de Febrero, Santo Domingo

Horario: Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; Sábados 9:00 a.m. a 7:00 p.m.; Domingo y días feriados 10:00 am a 2:00 pm.

ver en el mapa

Galería 360

Av. John F. Kennedy, Plaza Galería 360, Santo Domingo

Horario: Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; Sábados 9:00 a.m. a 7:00 p.m.; Domingo y días feriados 10:00 am a 2:00 pm.

ver en el mapa

Plaza Central Av 27 de Febrero, Santo Domingo Primer nivel, frente al BHD Horario: Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; Sábados 9:00 a.m. a 7:00 p.m.; Domingo y días feriados 10:00 am a 2:00 pm.

ver en el mapa

UASD

Av. Alma Mater, Santo Domingo

Ubicado en el edificio de parqueos, frente a la torre administrativa

Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

ver en el mapa

Sambil

Avenida John F. Kennedy, Esquina Paseo Los Aviadores. Santo Domingo

Al lado del Banco de Reservas, en el Punto GOB

Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; Sábados 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

ver en el mapa

