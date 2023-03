«Ante incapacidad para frenar inflación, PRM opta por destruir adversarios», dice politólogo Belarminio Ramírez

Santo Domingo. El proyecto reeleccionista de Luis Abinader peligra porque está frente al dilema de escoger entre frenar la inflación o destruir adversarios dijo el politólogo y consultor Belarminio Ramírez Morillo.

El hecho de que el manejo de la economía se le esté yendo de las manos no es motivo para elegir la opción de destruir a los partidos políticos y liderazgos adversarios.

La inflación será el factor más influyente al momento de escoger por quien votar en las elecciones presidenciales del 2024, expreso el estudioso de la conducta política y el comportamiento electoral.

A catorce meses para las elecciones presidenciales del 2024 lo único que se percibe con claridad es la indefinición sobre intención del voto que tiene un importante porcentaje de la población debido a que las familias clases media y pobre se están ahogando en un mar de problemas y angustias, unos porque pierden calidad de vida y otros porque los ingresos no le alcanzan para la canasta básica.

Si la calidad de vida continúa en deterioro en el 2023, entonces en el 2024 lo más probable es que haya cambio de gobierno. Es lo que el presidente Luis Abinader y el PRM deben entender y aceptar.

El hecho de que la mayoría de la población esté viviendo en peores condiciones que hace cuatro años no es motivo para desde el gobierno estimular incertidumbres y empujar a la sociedad hacia el desorden, expresó el politólogo y catedrático universitario.

Al PRM se le está haciendo imposible persuadir a los votantes de que valió la pena que le dieran el voto, porque los votantes de niveles más pobres piensan con el estómago. Por tanto, optar por «empuñar la espada de Damocles» para destruir a los adversarios políticos, lo que hace es poner en evidencia desesperación por el fracaso y desapego a la democracia.

En el 2020 el PRM y aliados ganaron armando líos, ahora, si le toca perder deben aceptarlo, porque el mundo no se acaba.

El PRM aunque está en primer lugar en las encuestas tiene perspectiva de perder las elecciones, porque no están llenando las expectativas de los votantes, no están mejorando la calidad de vida de las mayorías, el cambio que vendieron no se ha visto.

El gobierno del PRM puede encarcelar y maltratar a los adversarios, pueden utilizar el poder de forma abusiva y arbitraria, pero es obvio que no podrán controlar la inflación que deteriora de forma galopante la calidad de vida de las mayorías incluyendo a sus militantes y simpatizantes.

Cuando la economía va mal los partidos que están en el poder pierden, y cuando la economía mejora, entonces repiten. Ahora, ese comportamiento es más probable porque los votantes no motivan el voto en ideologías, ni compromisos partidarios, sino, en su bienestar personal y familiar.