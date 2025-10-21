Ante la tormenta Melissa, ¿cuáles protocolos de emergencia activó el MINERD?

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó este martes que mantiene activos sus protocolos de emergencia ante los pronósticos de lluvias que afectarán gran parte del territorio nacional como consecuencia del paso de la tormenta tropical Melissa.

La institución explicó que todos los centros educativos del país cuentan con los procedimientos establecidos para actuar de manera oportuna y garantizar la seguridad e integridad de la comunidad educativa, en especial de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El MINERD destacó que las direcciones regionales y distritales se encuentran en comunicación permanente con los organismos de protección civil y las autoridades locales, con el fin de coordinar cualquier medida preventiva o de respuesta inmediata que sea necesaria.

Asimismo, la entidad reiteró su compromiso de salvaguardar la vida y el bienestar de la población escolar, al tiempo que exhortó a toda la comunidad educativa a mantenerse atenta a las informaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes.

El Ministerio subrayó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptará, en coordinación con las instituciones correspondientes, las disposiciones que garanticen el desarrollo seguro de las actividades escolares.

