Ante posibilidad de que Melissa se convierta en huracán: ¿cómo se forma una tormenta tropical y en qué se diferencia de un huracán?

La tormenta tropical Melissa, que ha generado fuertes lluvias e inundaciones en distintas zonas de República Dominicana, podría convertirse en huracán categoría 1 este jueves. Pero, ¿en qué se diferencia una tormenta de un huracán y cómo se forman?

Los fenómenos climáticos, como los huracanes y las tormentas tropicales, han sido motivo de estudio y preocupación debido a su impacto en regiones específicas del mundo. Aunque ambos son ciclones tropicales, existen diferencias clave entre ellos que determinan su clasificación y potencial destructivo.

Diferencias entre huracanes y tormentas tropicales

Origen y formación: tanto los huracanes como las tormentas tropicales son sistemas rotativos de nubes que se forman sobre aguas tropicales o subtropicales. Sin embargo, su intensidad y velocidad del viento determinan su clasificación .

como las tropicales son de nubes que se forman sobre aguas tropicales o subtropicales. Sin embargo, su y del viento determinan su . Velocidad del viento: según la NOAA, un sistema se clasifica como huracán cuando las velocidades del viento alcanzan o superan las 119 km/h (74 m/h). Por otro lado, una tormenta tropical presenta vientos que oscilan entre 63 y 117 km/h (39 y 73 m/h). Si un sistema tiene velocidades de 61 km/h (38 m/h) o menos, se considera una depresión tropical.

Las aguas cálidas y una atmósfera inestable son esenciales para el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes. EFE/ Yander Zamora/Archivo

Condiciones para la formación de ciclones tropicales

Para que se desarrolle una tormenta tropical o un huracán, deben darse las siguientes condiciones, según la NOAA:

Aguas oceánicas: deben ser cálidas y tener al menos 27°C (80°F).

y tener al menos 27°C (80°F). Atmósfera Inestable: se presenta cuando hay diferencias de temperatura y estas disminuyen con la altura.

y estas disminuyen con la altura. Aire húmedo: es necesario que esté cerca del nivel medio de la atmósfera .

. Ubicación geográfica: el fenómeno debe estar al menos a 321.869 km/h es decir 200 m/h (con raras excepciones) al norte o al sur del ecuador para que pueda girar.

debe estar al menos a 321.869 km/h es decir 200 m/h (con raras excepciones) al o al del ecuador para que pueda girar. Consistencia en el viento: se requiere poco cambio en la velocidad o dirección del viento con la altura

Entender las diferencias entre tormentas y huracanes es vital para la preparación y respuesta adecuada ante estos eventos climáticos. REUTERS/Marco Bello

Categorías de huracanes

Los huracanes se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson. Esta clasificación se basa en la velocidad máxima sostenida del viento y el daño potencial que puede causar.