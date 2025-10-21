El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, dio a conocer este martes las medidas que se tomarán en el país por la onda tropical Melissa, que tiene una alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical para las próximas 24 a 48 horas.

«Hay una reunión con el señor presidente a las 6:30 de la tarde y de ahí se tomarán las decisiones que tiene que ver con estos temas», explicó.

García indicó además que se mantienen 14 provincias en alerta Amarilla y 9 provincias en alerta verde, por posible inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

«Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen», recordó.

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que, de acuerdo con el boletín

meteorológico del día de hoy, del Instituto Nacional de Meteorología “INDOMET, el cual establece que damos u n estricto seguimiento a una activa onda tropical asociada a un centro de baja presión localizada a varios cientos de kilómetros al sur de la República Dominicana, en aguas del mar Caribe, con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical para las próximas 24 a 48 horas.

Se prevé que continúe desplazándose hacia el oeste, en las próximas horas. Se pronostica que campos nubosos asociados a este sistema generen fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de la semana sobre el país.

Este sistema tiene actualmente probabilidad de desarrollo ciclónico alta en los próximos 7 días, (90 %).

En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias modificación de los niveles de ALERTA, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para las siguientes provincias y el Distrito Nacional:

Alerta amarilla: Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones

inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

Alerta verde: Aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever

la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Acción que debe asumir la población:

✓ Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

✓ Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, en las provincias bajo alerta.