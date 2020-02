Ante riesgo de coronavirus, epidemióloga recomienda permanecer en casa esta Semana Santa

La epidemióloga Jacqueline Medina recomendó hoy a la población dominicana quedarse en sus casas en la Semana Santa que se aproxima y evitar el desplazamiento hacia playas, debido a los riesgos que habría de contraer el coronavirus o Covid-19.

“El intercambio cultural, turístico, comercial y de toda índole que tiene República Dominicana porque somos un punto clave para cualquier comercialización, nos tiene en un alto riesgo”, expresó al participar vía telefónica en el programa “También En Radio”, que se transmite en La Nota 95.7 FM y que conducen las periodistas Indhira Navarro y Nairobi Viloria.

No obstante, la especialista enfatizó que hasta el momento en el país no hay casos de coronavirus y en este sentido dijo confiar en lo que dice el Ministerio de Salud Pública porque reciben la asesoría permanente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es la dependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Latinoamérica.

LEA TAMBIÉN: Coronavirus: en RD hay 4 personas sospechosas y 30 en observación

Permanecer en sus casas. Sin embargo, la doctora Medina fue reiterativa en que, ante un eventual riesgo de coronavirus, lo mejor es que las personas permanezcan en sus casas en esta Semana Santa, señalando que habrá otros momentos para este tipo de esparcimiento.

“La gente no hace caso porque hasta que el problema no le llega a la casa no toma medidas. Si hay tantas Semanas Santas que nos quedan por vivir, ¿por qué no cambiamos de actitudes, de comportamientos, nos quedamos en nuestras casas viendo películas?”, cuestionó.

La doctora también recomendó a la ciudadanía no salir de sus casas ante malestares gripales o virus como la influenza, debido a que si comienza a salir está dispersando el virus.

“No hay persona más maleducada que el dominicano a la hora de estornudar y toser”, señaló.

La mayor catástrofe biológica. Medina, quien en el pasado fue nombrada por decreto secretaria de una mesa para prevención de otras epidemias, calificó el coronavirus como la mayor catástrofe biológica que se ha dado en lo que va del siglo XXI, después del síndrome respiratorio agudo grave (SARS), después del Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y después de todo lo que aconteció en épocas antiquísimas como la peste negra, debido a la rapidez con que se ha expandido.

“Estamos en una situación peor porque estamos ante algo que se transmite vía respiratoria. Yo no entiendo porqué rayos la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido tan conservadora en no declarar que estamos ante una pandemia, eso no necesita ni siquiera cuestionamiento o discusión”, señaló la galena.

Indicó que cuando una enfermedad en poco período de tiempo se esparce y toca grandes extensiones territoriales, en el mismo período de tiempo, la misma enfermedad, ya no hay que estar esperando tanto para declararlo como pandemia.

Aboga por más información.La doctora se quejó se que hasta el momento no ha visto campañas de orientación dirigidas a la población.

Aclaró que no se trata de alarmar, sino de informar porque una información correcta y oportuna no se convierte en alarma

“Es importantísimo que el Ministerio de Salud esté ya informando hacia dónde debe acudir la persona que comience a sentir síntomas gripales diferentes al resfriado común”, valoró.

Agregó que a esto se suma el contexto de la poca atención que en ocasiones pone la población a los informes emanados del sector salud.

Reconoció que el Ministerio ha emitido información sobre el protocolo sobre la vigilancia epidemiológica, pero que esa información es para la clase médica.

En ese sentido, la doctora Medina afirmó que el sistema de vigilancia epidemiológica de República Dominicana es uno de los mejores, pero el problema está en cómo se manejarán los casos que aparezcan.

“Los hospitales deben estar preparados, deben tener ventiladores y el ministerio informar a cuáles hospitales la población puede ir con seguridad de que encontraran respuesta adecuada y no lo rebotarán”, concluyó.