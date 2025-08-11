¡Antes de su cita de visa! Esto debes de hacer con tu código de barras del DS-160

  • Hoy
¡Antes de su cita de visa! Esto debes de hacer con tu código de barras del DS-160

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este lunes que el código de barras en su formulario DS-160 (el que comienza con “AA”) debe coincidir con el que aparece en su perfil de cita.

«Si su perfil tiene un número incorrecto, incompleto o diferente, debe actualizarlo con el número correcto al menos 3 días laborables antes de su entrevista en la Embajada de EE. UU.», indicaron en un comunicado.

La Embajada recomiendó que los solicitantes actualicen el número antes de su cita en el VAC. Si usa una agencia o un tercero para llenar su solicitud, usted sigue siendo responsable de cumplir con este requisito.

Lee más: ¿Solicitaste visa a EE.UU.? Un error en este número puede arruinar tu entrevista

«Tome en cuenta que un “día laborable” no incluye fines de semana ni días feriados cuando la Embajada está cerrada», señalaron.

Para hacer el cambio, inicie sesión en su cuenta en https://ais.usvisa-info.com .

En la “Página de resumen del solicitante”, haga clic en el ícono de configuración y seleccione “Editar”. Actualice el campo “DS-160 Number” con el número de confirmación correcto y completo, y haga clic en “Guardar”.

También leer: ¿Quieres solicitar una visa estadounidense de no inmigrante? Sigue estos tres pasos

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡Antes de su cita de visa! Esto debes de hacer con tu código de barras del DS-160
¡Antes de su cita de visa! Esto debes de hacer con tu código de barras del DS-160
11 agosto, 2025
Código Penal: hackers de WS, correo y páginas digitales serán condenados con hasta 10 años de prisión
Código Penal: hackers de WS, correo y páginas digitales serán condenados con hasta 10 años de prisión
10 agosto, 2025
La presión de Trump para más deportaciones podría aumentar la demanda de trabajadores agrícolas con visa
La presión de Trump para más deportaciones podría aumentar la demanda de trabajadores agrícolas con visa
10 agosto, 2025
Historia de la tarjeta de crédito: ¿cuándo y cómo nació?
Historia de la tarjeta de crédito: ¿cuándo y cómo nació?
8 agosto, 2025
Código Penal incluye sanciones contra estafas piramidales y prestamistas usureros
Código Penal incluye sanciones contra estafas piramidales y prestamistas usureros
6 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Abinader volverá a barajar el dominó

Abinader volverá a barajar el dominó

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo