Anthony Rizzo: así ha sido la fascinante carrera de la leyenda de los Cubs

La estrella de la Serie Mundial 2016, Anthony Rizzo anunció que se retirará oficialmente en Chicago antes de unirse a los Cubs como embajador, y estará de regreso al Wrigley Field este sábado.

El infielder de 36 años terminará su carrera de 14 años en las Grandes Ligas con 1,644 hits, 303 jonrones y 965 carreras impulsadas en 1,727 juegos jugados.

Fue traspasado a los Yankees en 2021 y jugó su último partido allí en 2024.

Durante sus 10 años con los Cubs, que incluyeron 39 juegos de postemporada, Rizzo conectó 242 jonrones y 784 carreras impulsadas.

Además de ganar la Serie Mundial de 2016 con los Cubs, Rizzo ha ganado cuatro Guantes de Oro y tres veces All-Star, además de haber ganado un Bate de Plata y un Guante de Platino en su carrera.

Conectó al menos 30 jonrones cada temporada desde 2014 hasta 2017. Terminó cuarto en la carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2015 y 2016.

Rizzo también ayudó a los Cubs a ganar la Serie Mundial en 2016, poniendo fin a su sequía de 108 años sin ganar el campeonato. Bateó .277 con tres jonrones y 10 carreras impulsadas en esa postemporada. También participó en la Serie Mundial con los Yankees en 2024. Bateó .267 con un doblete en 10 apariciones en la postemporada pasada.

Pero no solo era conocido por sus éxitos en el campo. Rizzo, un sobreviviente de cáncer que venció el linfoma de Hodgkin, recibió el Premio Roberto Clemente 2017 por sus esfuerzos para ayudar a otras familias a sobrellevar la enfermedad a través de su trabajo con la Fundación Familiar Anthony Rizzo, que ayuda a niños con cáncer.