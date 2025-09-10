Anthony Rizzo, héroe de la Serie Mundial 2016, dice adiós a su carrera en los Cachorros

La imagen vivirá para siempre en la historia de los Cachorros: Anthony Rizzo levantando ambos brazos hacia el cielo y luego guardándose la pelota en el bolsillo trasero mientras se dirigía a la multitud en el medio del diamante en Cleveland.

Esa pelota atrapada por Rizzo aseguró el out final y el triunfo de la Serie Mundial del 2016, poniendo fin a la sequía de 108 años sin un campeonato para los Cachorros y consagrando el lugar de ese equipo en los anales históricos de la franquicia. Rizzo fue el corazón de ese grupo —tanto en personalidad como en producción— y será recordado como uno de los íconos de los Cachorros.

El miércoles, Rizzo anunció que se retirará como miembro de los Cachorros, cerrando el capítulo de una increíble carrera que abarcó 14 temporadas. También se unirá a la organización como embajador del club. Rizzo estará en el Wrigley Field el sábado para el juego del equipo contra los Rays, cuando los Cachorros celebren su carrera.

«Anthony Rizzo fue el rostro de una de las eras más exitosas en la historia de los Cachorros de Chicago y estamos muy emocionados de que sea parte de nuestra organización por muchos años más”, dijo el presidente ejecutivo de los Cachorros, Tom Ricketts, en un comunicado. “Su juego en el terreno habló por sí solo y fue reconocido con múltiples convocatorias al Juego de Estrellas, Premios Guante de Oro, el Premio Roberto Clemente y, en última instancia, siendo un líder de equipo en el campeonato de la Serie Mundial del 2016».

Rizzo pasó una década como pieza clave en múltiples clasificaciones a los playoffs con los del Norte de Chicago, seguido de una etapa de tres años con los Yankees que terminó con un banderín de la Liga Americana la temporada pasada.

A lo largo de su carrera, Rizzo fue convocado al Juego de Estrellas en tres ocasiones, se llevó cuatro Premios Guante de Oro (incluyendo el Guante de Platino en el 2016) por su trabajo en la inicial y terminó cuarto en la votación para el JMV de la Liga Nacional dos veces. Rizzo también fue honrado con el Premio Roberto Clemente en el 2017 por sus muchos esfuerzos caritativos fuera del diamante.

Rizzo promedió .261/.361/.467 en sus 1,727 encuentro de por vida en MLB, sumando 303 jonrones, 338 dobles, 781 boletos y 965 carreras remolcadas.

