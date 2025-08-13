Antipulpo: así está el ambiente en el Palacio de Justicia

Antipulpo: así está el ambiente en el Palacio de Justicia

Palacio de Justicia

Pasadas las 6 de la tarde, este es el ambiente que se vive en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde, en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se decidirá la suerte de Alexis Medina, Carmen Magalys Medina y otros 19 encartados por el presunto desfalco contra el Estado por más de 5 mil millones de pesos en los años 2012 al 2020, en un caso que el Ministerio Público ha denominado Antipulpo.

Más temprano, las juezas que conforman el tribunal pospusieron emitir su decisión para las 5:00 de la tarde de hoy, luego de que se había fijado el dar a conocer el fallo a las 11:00 de la mañana.

Puede leer: Caso Antipulpo: Fallo contra Alexis Medina y compartes será esta tarde

Mientras, Alexis Medina, hermano el expresidente de la República, Danilo Medina, dijo más temprano: «Solo espero que se haga justicia».

De su lado, la magistrada Mirna Ortiz recordó que el Ministerio Público ha presentado un caso sólido con 90 testigos, 86 pruebas materiales y más de 2,000 pruebas documentales que justifican una condena ejemplar en contra de los implicados.

En ese orden, el órgano acusador ha pedido 20 años de prisión para Alexis Medina y entre tres y 15 años para los demás implicados.

Más detalles en breve…

