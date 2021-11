Antipulpo: Aspecto de deterioro exhibe Alexis Medina provoca interrogantes sobre su salud

Ha llamado la atención de usuarios de las redes sociales el estado físico de «deterioro» que presenta el imputado Alexis Media, acusado de ser el principal responsable del caso de supuesta corrupción conocido como Antipulpo, y que involucra un conjunto exfuncionarios.

Aunque en el mes de enero, cuando se presentó a audiencia para alelar la medida de coerción, mostraba visos de cierto deterioro, esta vez la situación ha llevado a crear interrogantes sobre el imputado y su estado de salud.

Medina, hermano del expresidedente de la República Danilo Medina, lleva casi un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, desde donde ha intentado la variación en varias ocasiones, a través de recursos de apelación.

Una foto reproducida en las redes sociales, el acusado se ve sentado con sus pies cruzado y con un traje que, según se percibe, le queda ancho.

Medina se ve acompañado de dos miembros de seguridad, mientras mira atentamente al frente.

«Me he dado cuenta que post pandemia cada día que pasa equivale a una semana. De otro modo no me explico el porqué la gente está envejeciendo tan rápido. Deben permitir les lleven la comida de La Cassina, como lo hacían con otros imputados. Alexis Medina se ve muy desmejorado», escribió @CristianHidaIgo.

Además de Pagán, también están imputados Francisco Pagán, Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Aquiles Alejandro Christopher.

Además, Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez, quienes guardan prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombres.