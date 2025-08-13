Caso Antipulpo: Gran contingente policial a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

  • Hoy
Caso Antipulpo: Gran contingente policial a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

Un amplio contingente policial se encuentra este miércoles a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, un tribunal decidirá si los hermanos del expresidente Danilo Medina (Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez), junto a los demás imputados, serán condenados o absueltos por presuntamente estafar al Estado dominicano con más de 5 mil millones de pesos.

El veredicto que marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción, será emitido por las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, presidenta, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo.

Cabe recordar que, el Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis y 10 para Carmen Magalys. Mientras que para los demás encartados pide 10, 5 y 3 años de cárcel.

El supuesto entramado habría operado durante la gestión presidencial de Danilo Medina Sánchez.

A continuación imágenes:

WhatsApp Image 2025 08 13 at 10.50.59 AM 3
WhatsApp Image 2025 08 13 at 10.50.59 AM 2

Lee más: Caso Antipulpo: Aquiles Cristopher dice que acusación en su contra es «mucha espuma y poco chocolate»

